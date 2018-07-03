KPSS YAKLAŞIYOR

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) birinci gün 28 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ikinci gün 29 Temmuz, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 5 Ağustos’ta gerçekleştirilecek. Sınav sonuçlar ise 31 Ağustos 2018 tarihinde açıklanacak.

Kamu Personeli Seçme Sınavı Önlisans ise 4 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirilecek. Yükseköğretim kurumlarının, 2 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olan memur adayları ise 2018 KPSS'ye başvuru işlemlerini 28 Ağustos ila 12 Eylül 2018 tarihinde yapacaklar.

KPSS ORTAÖĞRETİM 7 EKİM 2018 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Sınav için başvurular 3 ve 19 Temmuz 2018 tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar ise 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak.

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