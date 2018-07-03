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KPSS YAKLAŞIYOR

Memur olmak isteyen adayların heyecanlı bekleyiş içerisinde olduğu KPSS yaklaşıyor. Sınava hazırlanan adaylar, hız kesmeden hazırlıklarını sürdürüyor. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tarafından yayımlanan sınav takvimine göre KPSS lisans sınavı 22 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilecek.

KPSS YAKLAŞIYOR

Memur olmak isteyen adayların heyecanlı bekleyiş içerisinde olduğu KPSS yaklaşıyor. Sınava hazırlanan adaylar, hız kesmeden hazırlıklarını sürdürüyor. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tarafından yayımlanan sınav takvimine göre KPSS lisans sınavı 22 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilecek.

03 Temmuz 2018 Salı 11:01
KPSS YAKLAŞIYOR

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) birinci gün 28 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ikinci gün 29 Temmuz, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 5 Ağustos’ta gerçekleştirilecek. Sınav sonuçlar ise 31 Ağustos 2018 tarihinde açıklanacak.

Kamu Personeli Seçme Sınavı Önlisans ise 4 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirilecek. Yükseköğretim kurumlarının, 2 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olan memur adayları ise 2018 KPSS'ye başvuru işlemlerini 28 Ağustos ila 12 Eylül 2018 tarihinde yapacaklar.

KPSS ORTAÖĞRETİM 7 EKİM 2018 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Sınav için başvurular 3 ve 19 Temmuz 2018 tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar ise 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak. 

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KpssBaşvuru
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