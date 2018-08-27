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KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS’ye giren binlerce aday şimdi sınav sonucunu bekliyor. ÖSYM’nin yaptığı açıklamaya göre, sonuçlar 31 Ağustos günü açıklanacak.

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS’ye giren binlerce aday şimdi sınav sonucunu bekliyor. ÖSYM’nin yaptığı açıklamaya göre, sonuçlar 31 Ağustos günü açıklanacak.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 11:28
KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS'de sınava giren adaylar, şimdi sınav sonuçlarını heyecanla bekliyor. KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih ise ÖSYM tarafından daha önceden duyurulmuştu.

Bu anlamda KPSS lisans sınav sonuçlarının 31 Ağustos tarihinde ÖSYM’nin resmi sitesi üzerinden adayların erişimine sunulması bekleniyor.

KPSS SINAV TARİHLERİ 2018

Öte yandan 2018-KPSS Ortaöğretim 7 Ekim 2018 tarihinde, saat 10.15'te yapılacak. 2018-KPSS Önlisans ise 4 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirilecek.

SÜRE AYARI

Diğer taraftan öğretmen adaylarını yakından ilgilendiren müjdeli haber Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan düzenlemeye göre, öğretmen adaylarının KPSS’de elde ettikleri puanların geçerlilik süresinin bir yıl olmasını öngören madde yürürlükten kaldırıldı. Yeni maddede şu ifadeler yer aldı: “Madde 11 - KPSS, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Ancak, öğretmen adayları için KPSS’de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yıldır. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.” busabahmalatya.com

MEHMET KIROĞLAN

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KpssSonuçlar
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