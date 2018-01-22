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KPSS SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS ile memur olmak isteyenler için sınav tarihi belli oldu. ÖSYM KPSS tarihini duyurdu. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans 22 Temmuz'da yapılacak.

KPSS SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS ile memur olmak isteyenler için sınav tarihi belli oldu. ÖSYM KPSS tarihini duyurdu. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans 22 Temmuz'da yapılacak.

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
22 Ocak 2018 Pazartesi 13:29
KPSS SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Adaylar sınav için 10-21 Mayıs tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek. Sonuçlar ise 31 Ağustos tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) birinci gün 28 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ikinci gün 29 Temmuz, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 5 Ağustos'ta düzenlenecek.

Bu sınavlar için başvurular da 10-21 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Sonuçları ise 31 Ağustos’ta açıklanacak.

SONUÇLAR 9 KASIM’DA

Ortaöğretim KPSS de 7 Ekim'de düzenlenecek. Sınav için başvurular 3-19 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar da 8 Kasım tarihinde açıklanacak.  (Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 22.01.2018 13:32
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KpssSınavMalatyaBusabah
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