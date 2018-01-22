KPSS SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Adaylar sınav için 10-21 Mayıs tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek. Sonuçlar ise 31 Ağustos tarihinde açıklanacak.



KPSS Lisans (Alan Bilgisi) birinci gün 28 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ikinci gün 29 Temmuz, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 5 Ağustos'ta düzenlenecek.

Bu sınavlar için başvurular da 10-21 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Sonuçları ise 31 Ağustos’ta açıklanacak.

SONUÇLAR 9 KASIM’DA

Ortaöğretim KPSS de 7 Ekim'de düzenlenecek. Sınav için başvurular 3-19 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar da 8 Kasım tarihinde açıklanacak. (Haber Merkezi)