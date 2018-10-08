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KPSS ortaöğretim sınavı yapıld

KPSS ortaöğretim sınavı yapıldı. Saat 10.00’da başlayan sınava yine geç kalanlar oldu.

KPSS ortaöğretim sınavı yapıld

KPSS ortaöğretim sınavı yapıldı. Saat 10.00’da başlayan sınava yine geç kalanlar oldu.

08 Ekim 2018 Pazartesi 16:49
KPSS ortaöğretim sınavı yapıld

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim sınavı, saat 10.00 itibariyle başladı. Saatin 10.00 olmasıyla beraber salonun giriş kapıları kapatıldı. Geç kalanlar ise sınavı kaçırmanın üzüntüsünü yaşadı. Adaylar içeride ter dökerken, aileleri ve yakınları da dışarıda onları bekledi.

Sabah saatlerinde nüfus cüzdanı olmadığı veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, soğuk damga veya fotoğraf bulunmadığı için sınava kabul edilemeyecek durumda olan adaylar için ise İl ve İlçe Nüfus Müdürlükleri 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutuldu. Sınav süresi 130 dakika (2 saat 10 dakika) olarak belirlendi. Sınav süresinin ilk 100 dakikası (1 saat 40 dakika) ve sınavın son 15 dakikası salondan çıkmak yasak. Sınav esnasında çok kısa bir süreliğine bile olsa (tuvalete gitmek dahil) salonu terk etmek yasak. Sınavın iptal olmasını göze alarak tuvalete giden adayın sınavı ise iptal olacak.

Sınava giren adaylar sınav sonrasında puanlarını tahmin etmek için soru ve cevapların yayınlanmasını bekleyecek. ÖSYM konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Öte yandan ÖSYM'nin akademik takvimine göre sınav sonuçları 8 Kasım Perşembe günü erişime açılacak. Adaylar, sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini girerek ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek.

İHA

Anahtar Kelimeler:
Kpss OrtaöğretimMalatya
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