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KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak

KPSS sınavına girecek olan ortaöğretim mezunları için KPSS sınav heyecanı sürüyor. Sınavın 7 Ekim’de gerçekleştirilmesi planlanıyor.

KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak

KPSS sınavına girecek olan ortaöğretim mezunları için KPSS sınav heyecanı sürüyor. Sınavın 7 Ekim’de gerçekleştirilmesi planlanıyor.

23 Eylül 2018 Pazar 17:32
KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak

KPSS Ortaöğretim başvuruları, 3 Temmuz 2018 tarihinde başladı, 19 Temmuz 2018 Perşembe günü sona erdi. Lise-Ortaöğretim mezunlarının devlet memuru olabilmesi için bu sınava girmesi şart.

KPSS başvuru ücretleri, 60 TL oldu. Ücret ise iki şekilde ödendi; ATM üzerinden ve internet üzerinden… Başvurular, 3 Temmuz 2018 Salı günü başladı, 19 Temmuz 2018 Perşembe günü sona erdir.

KPSS Ortaöğretim sınavı 7 Ekim 2018 tarihinde yapılacak. Sınav sonuçları da 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak. (Haber Merkezi)

İHA

Son Güncelleme: 23.09.2018 17:34
Anahtar Kelimeler:
KPSS Ortaöğretim SınavıKpss
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