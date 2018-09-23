KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak

KPSS Ortaöğretim başvuruları, 3 Temmuz 2018 tarihinde başladı, 19 Temmuz 2018 Perşembe günü sona erdi. Lise-Ortaöğretim mezunlarının devlet memuru olabilmesi için bu sınava girmesi şart.

KPSS başvuru ücretleri, 60 TL oldu. Ücret ise iki şekilde ödendi; ATM üzerinden ve internet üzerinden… Başvurular, 3 Temmuz 2018 Salı günü başladı, 19 Temmuz 2018 Perşembe günü sona erdir.

KPSS Ortaöğretim sınavı 7 Ekim 2018 tarihinde yapılacak. Sınav sonuçları da 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak. (Haber Merkezi)