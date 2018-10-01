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KPSS Ortaöğretim sınavı 7 Ekim'de

7 Ekim'de yapılacak olan KPSS ortaöğretim sınavında adayların nerede sınava girecekleri belli oldu. Bu sınava Malatya'dan da yüzlerce kişi girecek.

KPSS Ortaöğretim sınavı 7 Ekim'de

7 Ekim'de yapılacak olan KPSS ortaöğretim sınavında adayların nerede sınava girecekleri belli oldu. Bu sınava Malatya'dan da yüzlerce kişi girecek.

01 Ekim 2018 Pazartesi 17:46
KPSS Ortaöğretim sınavı 7 Ekim'de

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 7 Ekim 2018 tarihinde uygulanacak olan 2018 KPSS ortaöğretim adaylarının sınava girecekleri yerler açıklandı.

ÖSYM'den yapılan duyuruda, “7 Ekim 2018 tarihinde uygulanacak olan 2018 KPSS Ortaöğretim adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 27 Eylül 2018 tarihinde saat 14.10'dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir" denildi.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ortaöğretim ve lise mezunlarının girdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları 8 Kasım 2018 günü açıklanacak. Adaylar sonuçlara ‘2018 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi' adresinden erişilebilecek. Sonuçlar posta yoluyla iletilmeyecek ve sadece ÖSYM'nin resmi sitesinden öğrenilebilecek.

SINAVA GİRERKEN ADAYLARIN YANLARINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER!

2018 KPSS sınava giriş belgesi, nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport, kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınavın başlama saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları zorunlu.

İHA

Anahtar Kelimeler:
Kpss Ortaöğretim
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