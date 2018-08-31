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KPSS lisans sonuçları açıklandı

Memur olabilmek için milyonlarca aday 2018 KPSS lisans sınavına girdi. Merakla beklenen sınav sonuçları açıklandı. Uzun süre sınava hazırlanan adaylar KPSS’den aldıkları sonuca göre hayalindeki işlere kavuşma imkanı elde edecek.

KPSS lisans sonuçları açıklandı

Memur olabilmek için milyonlarca aday 2018 KPSS lisans sınavına girdi. Merakla beklenen sınav sonuçları açıklandı. Uzun süre sınava hazırlanan adaylar KPSS’den aldıkları sonuca göre hayalindeki işlere kavuşma imkanı elde edecek.

31 Ağustos 2018 Cuma 12:24
KPSS lisans sonuçları açıklandı

KPSS lisans sınavı 22 Temmuz 2018 gerçekleştirildi. Yaklaşık 1 buçuk aydır beklenen KPSS 2018 lisans sonuçları Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimine göre 31 Ağustos 2018 tarihinde açıklanacaktı, ancak sonuçlar 29 Ağustos'ta açıklandı.

Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebiliyor. “Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek” bilgisi de bu kapsamda açıklanıyor.

ORTAÖĞRETİM (LİSE) KPSS NE ZAMAN?

Öte yandan gözler, ortaöğretim yani lise mezunu vatandaşların ter dökeceği 2018 KPSS Ortaöğretim sınavına çevrildi. Ortaöğretim KPSS sınavı, 7 Ekim 2018 tarihinde yapılacak. KPSS Ortaöğretim sınavının sonuçları ise 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek. busabahmalatya.com

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Anahtar Kelimeler:
KpssLisans SonuçlarıAçıklandı
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