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KPSS için son uyarılar

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 22 Temmuz Pazar günü (yarın) yapılacak. Sınavda kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete ÖSYM tarafından temin edilecek.

KPSS için son uyarılar

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 22 Temmuz Pazar günü (yarın) yapılacak. Sınavda kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete ÖSYM tarafından temin edilecek.

22 Temmuz 2018 Pazar 12:46
KPSS için son uyarılar

Sınavda yine 15 dakika kuralı sınavda uygulanacak. Adaylarım en geç 10.00’da sınav binalarında bulunması gerekiyor. 22 Temmuz 2018 saat 10.00’dan sonra adaylar sınav binalarına giremeyecek.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete, ÖSYM tarafından temin edileceğinden, şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyeceği sınava gireceğiniz binaya getirmeyiniz. Sınava şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilirsiniz. Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden başka fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları zorunlu.  Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Süresi geçerli pasaport, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı gerekiyor. Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar olması gerekiyor. Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli belgeler sayılmayacak. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, sınav görevlilerinin adayı kolaylıkla tanıyabilmelerini sağlayacak, sınav görevlilerinde adayı tanımada tereddüt oluşturmayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalı. Üzerinde soğuk damga, sınav görevlilerinin adayı kolaylıkla tanımasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (TC Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecek. Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacak; sınava alınsa bile sınavı geçersiz sayılacak” denildi. busabahmalatya.com

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