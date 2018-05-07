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KPSS Başvuruları Ne Zaman Başlıyor?

Binlerce memur adayının merakla beklediği 2018 KPSS sınavı ne zaman düzenlenecek? ÖSYM tarafından yapılan memurluk sınavı ile ilgili merak edilenler haberimizde…

KPSS Başvuruları Ne Zaman Başlıyor?

Binlerce memur adayının merakla beklediği 2018 KPSS sınavı ne zaman düzenlenecek? ÖSYM tarafından yapılan memurluk sınavı ile ilgili merak edilenler haberimizde…

07 Mayıs 2018 Pazartesi 05:00
KPSS Başvuruları Ne Zaman Başlıyor?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans 22 Temmuz'da düzenlenecek. Adaylar bu sınav için 10-21 Mayıs tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek. Sonuçlar 31 Ağustos tarihinde açıklanacak. KPSS Lisans birinci gün 28 Temmuz’da, KPSS Lisans ikinci gün 29 Temmuz’da, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu 5 Ağustos'ta düzenlenecek.

SONUÇLAR 31 AĞUSTOS’TA

Bu sınavlar için başvurular 10-21 Mayıs tarihlerinde alınacak. Sonuçlar ise 31 Ağustos’ta açıklanacak.Resmi duyuru yapılmaması nedeniyle sınav ücretlerinin ne kadar olacağı net olarak bilinmiyor. Geçtiğimiz dönem gerçekleşen sınavda, alanlara katılım sağlayacaklardan 40, genel yetenek ve eğitim bilimleri sınavına katılım sağlayacaklardan 60 lira talep edilmişti. Bu yıl fiyatlarda artış olması bekleniyor.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
KPSS Başvuruları Ne ZamanKpss
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