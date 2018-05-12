KPSS başvuruları başladı

ÖSYM'den yapılan duyuruya göre, 2018 KPSS lisans düzeyinde 22 Temmuz, 28 Temmuz ve 29 Temmuz günlerinde sabah ve öğleden sonra yapılacak.

ÖABT, Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak 5 Ağustos'ta, Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 9 Aralık'ta yapılacak.

BAŞVURULAR, İNTERNET ADRESİNDEN…

Adayların tümü, 22 Temmuz 2018'de yapılacak sabah oturumuna girmek zorunda. Adaylar, sınavın diğer oturumlarından hangilerine gireceklerini kendileri belirleyecek. Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabilecekler. Başvurular 21 Mayıs'a kadar devam edecek. (Haber Merkezi)