KPSS 2018’E DAİR NOTLAR

KPSS 1. yerleştirme için DPB tarafından kamu kurum ve kuruluşlarından yerleştirme taleplerinin toplanması 12 Mart-11 Mayıs tarihlerinde olup, ÖSYM Başkanlığınca tercihler 26 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında alınacak. KPSS 2. yerleştirmeleri ise 6 Ağustos-5 Ekim ve 11-20 Aralık tarihlerinde yapılacak.



2018 KPSS TAKVİMİ

KPSS lisans (GY-GK-Eğitim Bilimleri) için sınav tarihi 22 Temmuz 2018, başvuru tarihi 10-21 Mayıs olarak açıklandı. KPSS lisans (alan bilgisi) için başvurular 10-21 Mayıs tarihlerinde, sınav ise 28-29 Temmuz'da yapılacak.