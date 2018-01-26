KPSS 2018’E DAİR NOTLAR

KPSS 1. yerleştirme için DPB tarafından kamu kurum ve kuruluşlarından yerleştirme taleplerinin toplanması 12 Mart-11 Mayıs tarihlerinde olup, ÖSYM Başkanlığınca tercihler 26 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında alınacak. KPSS 2. yerleştirmeleri ise 6 Ağustos-5 Ekim ve 11-20 Aralık tarihlerinde yapılacak.
2018 KPSS TAKVİMİ
KPSS lisans (GY-GK-Eğitim Bilimleri) için sınav tarihi 22 Temmuz 2018, başvuru tarihi 10-21 Mayıs olarak açıklandı. KPSS lisans (alan bilgisi) için başvurular 10-21 Mayıs tarihlerinde, sınav ise 28-29 Temmuz'da yapılacak.
- 5 Ağustos'ta yapılacak ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi) sınavı için başvurular 10-21 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. KPSS ön lisans sınavı 4 Kasım tarihinde olup, 28 Ağustos-12 Eylül tarihleri arasında başvuru yapılacak. KPSS ortaöğretimin 7 Ekim'deki sınavı için ise 3-19 Temmuz tarihleri arasında başvuru yapılabilecek. DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi) sınav tarihi de 9 Aralık'ta olup, başvurular 9-17 Ekim arasında yapılacak.
İHA