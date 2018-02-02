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KPSS 2018 NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS 2018 ne zaman yapılacak?Bu soru memurluk hayali kuran binlerce aday tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavı tarihlerini memur adayları araştırmaya devam ediyor. Peki, KPSS 2018 ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...

KPSS 2018 NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS 2018 ne zaman yapılacak?Bu soru memurluk hayali kuran binlerce aday tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavı tarihlerini memur adayları araştırmaya devam ediyor. Peki, KPSS 2018 ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...

busabahmalatya
busabahmalatya
02 Şubat 2018 Cuma 14:46
KPSS 2018 NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS 2018 NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından net tarih açıklaması yapılmamış olsa da, 2018 Mart ayında başvuruya açılması beklenen KPSS, Genel Yetenek, Genel Kültür, Eğitim Bilimleri alanları ile Mayıs 2018'de gerçekleştirilecek, sonuçları ise Haziran 2018'de duyurulacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavının, Temmuz 2018'de, sonuçlarının ise Ağustos 2018'de duyurulması beklenmektedir.

KPSS SINAV ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Resmi duyuru yapılmaması nedeniyle sınav ücretlerinin ne kadar olacağı net olarak bilinmemektedir. Fakat geçtiğimiz dönem gerçekleşen sınavda, alanlara katılım sağlayacaklardan 40, genel yetenek ve eğitim bilimleri sınavına katılım sağlayacaklardan ise 60 lira talep edilmişti. Bu yıl fiyatlarda artış olması bekleniyor.

KPSS NEDİR?

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgilikuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

İHA

Anahtar Kelimeler:
KPSS 2018Memurluk Hayaliösym
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