KODLAMA YARIŞMASI DÜZENLENECEK

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel, devlet ve imam hatip ortaokulları arasında düzenlenecek olan yarışmaya Ankara Valiliği ana sponsorluğunda EBA, TÜBİTAK, ROKETSAN, HAVELSAN, TAİ, ODTÜ, ODTÜ TEKNOKENT, Hacettepe STEM & MAKER LAB, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü danışmanlık desteği veriyor. Yarışmanın amacı öğrencilerin 21. yüzyılda temel beceriler olan yaratıcılık, eleştirel düşünme, iletişim ve işbirliği gibi beceriler etrafında birleşmesini sağlamak, teknolojiyi bir araç olarak kullanabilen, üreten bireylerin gelişmesini desteklemek, girişimci bireylerin önünü açmak, öğrencilerin kod yazma becerilerini geliştirmek, avantajlı ve dezavantajlı bölgelerde yaşayan öğrencilerin aynı fırsat noktasında birleştirilmesi, oyun adı ve karakterlerinde Türkçe kullanılmasını teşvik etmek, kodlamaya ilgi duyan ve kendisini geliştirmek isteyen öğrencileri yarışmaya destek olan kuruluşların keşfetmesini sağlamak, öğrencilerin teknoloji, oyun ve sosyal medya bağımlılığından kurtularak yazılım üretmelerini sağlamak, Türkiye geneli ortaokul öğrencileri arasında kodlama alanında farkındalık oluşturmak, dünyada sürekli büyüyen yazılım ve oyun pazarından ülkemizin pay almasına katkı sağlamak olarak sıralandı.

BİRİNCİYE 5 BİN TL

Son katılım tarihi 16 Mart olan yarışmada oyunlar Scratch programı ile hazırlanacak. Yarışmada birinci olan ekibe 5 bin TL, danışman öğretmene 2 bin 500 TL, ikinci olan ekibe 4 bin TL, danışman öğretmene 2 bin TL, üçüncü olan ekibe 3 bin TL, danışman öğretmene bin 500 TL ödül verilecek.

Öğrencilerin yapay zeka ve endüstri 4.0 gibi teknolojilerin içinde yer almalarını ve üreten bireyler olmalarını amaçlayan yarışma hakkında detaylı bilgiye http://www.oyunumukodluyorum.com ve http://cebeciortaokulu.meb.k12.tr internet sayfalarından ulaşılabilinecek. Yarışma için oyunumukodluyorum@gmail.come-posta adresinden de iletişime geçilebilecek. Söz konusu yarışma Malatya’da da gerçekleştirilecek.