KIZ LİSESİ 2. DÖNEME HAZIR

2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılının birinci dönemi sorunsuz bir şekilde sona ermesinden sonra, 2. dönem için de hazırlıklar hızlandı. Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, 2. dönem için bazı okulların hizmet vermeye başlayacağını belirtti.

TAMAMLANAN OKULLAR VAR

Biten okulların bulunduğuna dikkat çeken Tatlı, “İnşaatı tamamlanan okullarımız var. Hava durumu konusunda bazı tereddütlerimiz var. Şöyle ki, hava durumu nasıl olur bunu tam kestiremiyorum. Dönem ortasında soğuk havada öğrenciler içeri girdiğin de inşaattan çıkan binanın ısınması biraz zor olur. Orada çocukları hasta etmekten ise biraz daha bekleyip bahara doğru çocukları bazı yeni okullara geçirmeyi düşünüyoruz. Hem Darende'de merkezde birkaç okulumuz var hem de Çamurlu’da var” diye konuştu.

DÜZENLİ OLARAK ISITIYORUZ

Dünden itibaren taşınma işlemine başlayan Kız Meslek Lisesi’yle ilgili de konuşan Tatlı, “Atatürk Kız Anadolu Lisesini düzenli aralıklarla ısıtıyoruz. Orada ısınma ile ilgili tedbirler alındı. Dolayısıyla bu okulumuzda herhangi bir sıkıntı olmayacak. 2. dönemin başında yeni binada eğitim ve öğretime devam edecek. Orayla alakalı tedbirimizi daha önceden almaya başladık ve okul sonbahardan bu yana düzenli bir şekilde ısıtılıyor. Dolayısıyla binayı sıcak tutuyoruz. Bu da bir yandan tesisattaki sıkıntılar varsa onları görmemizi sağlıyor. 2. dönemin başında da inşallah Kız Meslek Lisesi yeni binamıza faaliyetini sürdürecek. Şu an için diğer okulları taşımayı dediğim gibi çocukların sağlığı açısından düşünmüyoruz. İlkbahar başlangıcında bu konuda düşündüklerimiz var. Şu an havaları nasıl gideceğini bilmediğimiz için çocuklarımızı riske atmak istemeyiz” şeklinde konuştu. busabahmalatya.com