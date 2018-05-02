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Kitapseverler Yazarlar İle Buluşuyor

7. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı, yazarları ağırlamaya devam ediyor. 28 Nisan’da başlayan ve 6 Mayıs’a kadar devam edecek olan fuar kitapseverlerle yazarları buluşturmanın da ev sahipliğini yapıyor. Birçok yazara ve yayınevine kapılarını açan fuara katılan isimlerden biri de Eğitimci-Yazar Ömer Akpınar oldu.

Kitapseverler Yazarlar İle Buluşuyor

7. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı, yazarları ağırlamaya devam ediyor. 28 Nisan’da başlayan ve 6 Mayıs’a kadar devam edecek olan fuar kitapseverlerle yazarları buluşturmanın da ev sahipliğini yapıyor. Birçok yazara ve yayınevine kapılarını açan fuara katılan isimlerden biri de Eğitimci-Yazar Ömer Akpınar oldu.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 18:18
Kitapseverler Yazarlar İle Buluşuyor

Kitap ve Kültür Fuarı’na katılan ve kitaplarını imzalatan Yazar Ömer Akpınar, Kahramanmaraşlı ve fuara da memleketinden geldi. Yazarın birçok kitabı bulunuyor. ‘Genç Doktor’ adlı kitabı bilim kurgu romanı iken, ‘Düşünme Zamanı’ adlı kitabı ise düşünen insanlar için yazılan bir eser olarak tanıtılıyor.

Yazar Ömer Akpınar’ın imza gününde standını ziyaret edenlerden biri de Hasan Altındağ adlı öğrenci oldu. Altındağ, ileride yazar olmak istediğini belirterek, Yazar Akpınar’a yazmaya başlamadan önce çeşitli sorular sordu ve bilgiler aldı.

HEM KİTABINI İMZALATTI HEM NOTUNU TUTTU

Yazar olma yolunda kararını vermiş olan Altındağ, Yazar Akpınar’dan aldığı cevapları not tutarak kitabını da imzalattı.

Yazar Ömer Akpınar, okumanın önemine değinerek, kitaplarının içeriğinden bahsetti. Altındağ gibi ileride yazar olmak isteyenlere de önerilerde bulunarak birkaç tüyo verdi.

HİLAL DEMİRTAŞ -Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
Kitap FuarıÖmer Akpınar
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