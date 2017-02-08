Malatya’da da yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla çocuklarının okul ihtiyaçlarını karşılama telaşına kapılan veliler soluğu mağazalarda aldı. Kentteki kırtasiye işletmelerinde yoğunluk oluşmaya başladı.

168 BİN 829 ÖĞRENCİ DERS BAŞI YAPTI

Malatya’da dün 168 bin 829 öğrenci için 2. yarıyılın ilk ders zili çaldı. Sömestr tatilinde iyi dinlenerek derslerine başlayan olan öğrenciler, 13 bin 778 öğretmenle birlikte bir yarıyıla daha merhaba dedi. Bu anlamda her yıl 25 bin yeni öğrencinin ders başı yaptığı Malatya’da toplam 922 okul mevcut. Bu okullardan 746’sı okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liseden oluşuyor. 632 okul normal eğitim verirken 114 okul ise ikili eğitim veriyor. Malatya’da toplam öğrenci sayısı ise 168 bin 829. Ayrıca 13 bin 778 öğretmen var ve bu öğretmenlerin 791’i özel okullarda eğitim veriyor. İkili öğretimi 2019 yılına kadar tamamlaması planlanan Malatya’da, sınıflardaki öğrenci sayısının da 30’un altında olması hedefleniyor.

YARIYIL TATİLİ BİTTİ

Öğrenciler ders başı yaparken kırtasiyelerde de yoğunluk oluşmaya başladı. Kentteki kırtasiyeci esnaflarından Enes Gözal da dükkanlarındaki yoğunluk nedeniyle memnun olduklarını ifade etti. Gözal, "Yoğunluğumuz var. Öğrenciler yeni döneme başladı ve ilk dönem kadar olmasa da bazı ihtiyaçları var. Veliler gelip çocuklarının eksiklerini alıyor. Ayrıca sömestr tatilinde de ciddi bir durgunluk yaşadık. Bundan sonraki süreçte daha hareketli günlerimiz olacaktır” şeklinde konuştu.

Öğrenci velileri ise öğretmenlerin istedikleri şeylerin bitmediğini ve her zaman kırtasiyelerde alış veriş yapmaya devam ettiklerini söylediler.

SELAHATTİN BAYRAK