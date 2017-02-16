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Kayıtlar yarın bitiyor

İnönü Üniversitesi’nde bahar yarı yılı ders dönemi 13 Şubat pazartesi itibariyle başladı. Kayıt yenileme süresi ise 17 Şubat Cuma günü, yani yarın sona erecek.

16 Şubat 2017 Perşembe 10:34
Kayıtlar yarın bitiyor

  İnönü Üniversitesi’nde kayıt yenileme tarihi 17 Şubat’ta bitiyor. Öğrencilerin ders seçimlerini otomasyon sisteminden yaparak danışmanlarına kayıt tamamlama işlemini bu tarihe kadar yapmaları gerekiyor.

 AÇIKLAMA YAPILDI
  Üniversitenin sitesinde yapılan açıklamada, “Öğrenciler Ziraat Bankası ATM ve internet bankacılığından eğitim ödemeleri kısmında yer alan İnönü harç ve uzaktan eğitim bölümüne girerek, öğrenci numaralarını tuşlayarak ekrana gelen harç tutarını ödeme yapacaklar. Öğrencilerin kayıt işlemleri esnasında müfredatta yer alan dersleri işaretleyerek seçim yapmaları gerekiyor. Müfredat dışı görünen kaldırılmış derslerde işaretleme yapılmayacak. Ders seçimi yaparken, çakışma nedeni ile bulunduğu dönemdeki derslerin dışında üst dönemlerden ders alanlar kontrol edilerek kayıtlarından silinecek. 2016 yılında yeni kayıt yaptıran 1.sınıf öğrencileri ders seçimlerini otomasyon sisteminden yaparak danışmanlarına kayıt tamamlama işlemi yapmaları gerekmektedir. Danışman onaylaması yapıldıktan sonra kayıt yenileme işlemi tamamlanmış olacaktır” denildi. 

SELAHATTİN BAYRAK
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