Yapılan açıklamada, “Ders ekle-sil işlemini yapan öğrenciler 2016-2017 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Öğretim Gideri ve Öğrenim Ücreti/Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen süreye kadar Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), mobil bankacılık veya İnternet bankacılığından gerçekleştirebilirler. Açıköğretim Fakültesi büroları 25 Şubat 2017 Cumartesi ve 26 Şubat 2017 Pazar günlerinde kapalı olacaktır” denildi. Öğrencilerin ders kitaplarını ise 27 Şubat 2017 Pazartesi gününden itibaren bürolardan alabilecekleri de hatırlatıldı.

SINAVLAR DA ERTELENDİ

Öte yandan konuyla ilgili yorum yapan öğrenciler ise kayıt yenileme tarihlerinin ertelenmesinin güzel bir gelişme olduğunu kaydettiler. Öğrencilerden Saadet Kara, “Ben açıköğretimden işletme okuyorum. Kayıt yenileme işlemlerinin ertelenmesi çok güzel bir gelişme. Çünkü halen kaydımı yuapammaıştım ve benim gibi birçok öğrenci var” diye konuştu.

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamalarda, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınavlarının, 16 Nisan’da yapılacak olan sınavdan dolayı ertelendiği ve yıl sonu sınavlarının da aynı doğrultuda ertelendiği bildirilmişti.

SELAHATTİN BAYRAK