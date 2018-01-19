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KARNE HEYECANI

Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. 

KARNE HEYECANI

Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. 

SİNEM
SİNEM
19 Ocak 2018 Cuma 16:40
KARNE HEYECANI

Yeşilyurt İlçesine bağlı Bindal İlk ve Ortaokulu önünde trafik tedbirleri alan jandarma ekipleri okul kapanış töreninde öğrencilere karne dağıttı. Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Uğur Çelik, öğrencilere karne dağıtırken emniyet ve asayiş konularında uyarılarda bulundu. Üsteğmen Çelik, öğrencilere okul çevresinde gördükleri şüpheli kişi veya kişileri hemen okul idaresine bildirmelerini, tanımadıkları kişilerden hiçbir şey almamalarını ve tatilde bol bol dinlenmelerini istedi. Daha sonra Trafik Tim Komutanı Astsubay Murat Dilek trafik kuralları hakkında öğrencilere sunum yapıldı. Astsubay Dilek öğrencilere trafik kurallarına mutlaka uymalarını ve çevredeki herkesin trafik kurallarına karşı duyarlı olmalarını istedi. Bindal İlk ve Ortaokulunda gerçekleştirilen karne törenine Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Uğur Çelik, Trafik Tim Komutanı Astsubay Murat Dilek, Uzman Jandarma Kadir Avlar, Okul Müdürü Zuhal Orhan, öğretmenler ve 400’e yakın öğrenci katıldı.
Karne dağıtımı esnasında jandarma tarafından öğrencilere cetvel, çikolata ve trafik bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.
 

İHA

Son Güncelleme: 19.01.2018 18:31
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