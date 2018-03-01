Karacabey’de tekli eğitime geçiliyor

Bursa’nın Karacabey ilçesinde yeni ortaokulla beraber önümüzdeki yıl tamamen tekli eğitime geçilecek.

Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin bahçesine yapılan yeni ortaokulun inşaatı bütün hızıyla devam ediyor. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Dingin, inşaatı devam eden ortaokul binasını gezdi. Ortaokul binasını Karacabey’e kazandırmak için emek sarf edenlere teşekkür eden Ali Özkan, “İnşaatı devam eden bu bina 24 derslik ve 750’ye yakın öğrencimize hizmet verecek. Bu bina bittiğinde Karacabey’de tamamen tekli eğitime geçilecek. Bu binanın acilen yapılması gerekiyordu. Biz de Karacabey Belediyesi olarak her türlü gayreti göstererek bu yatırımın ilçemize yapılması için uğraştık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ortaokul binasının bitimiyle beraber tekli eğitime geçileceğini söyleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Dingin, “Karacabey’de sadece bir okulumuzda devam etmekte olan ikili öğretim, bu okulumuzun 2018-2019 eğitim öğretim yılında hizmet vermeye başladığında son bulacak. Bursa genelinde tekli eğitime ilk geçen ilçelerden biri biz olacağız” dedi.