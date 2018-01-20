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KAR TATİLİYLE BİRLEŞMİŞ OLDU

2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılının ilk yarıyılı sona erdi. 172 bin öğrencinin 15 gün boyunca tatile gireceği yarıyıl karne programında konuşan Vali Ali Kaban, öğrencilerin yarıyıl tatilinde ders çalışıp çalışmayacaklarıyla ilgili de konuştu. Vali Kaban, “Aslolan çocuklarımızın önceliğidir” dedi.

KAR TATİLİYLE BİRLEŞMİŞ OLDU

2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılının ilk yarıyılı sona erdi. 172 bin öğrencinin 15 gün boyunca tatile gireceği yarıyıl karne programında konuşan Vali Ali Kaban, öğrencilerin yarıyıl tatilinde ders çalışıp çalışmayacaklarıyla ilgili de konuştu. Vali Kaban, “Aslolan çocuklarımızın önceliğidir” dedi.

SİNEM
SİNEM
20 Ocak 2018 Cumartesi 11:13
KAR TATİLİYLE BİRLEŞMİŞ OLDU

2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılının ilk yarıyılı tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Malatya’da da tamamlandı. İlimizde 746 okuldan 15 bin 257 okul öncesi, 50 bin 629 ilkokul, 55 bin 822 ortaokul, 50 bin 333 ortaöğretim öğrencisi olmak üzere toplam 172 bin 41 öğrencinin tatile girdiği ilk yarı dönem dün Hasan Varol İlkokulu’nda düzenlenen karne dağıtım programıyla sona erdi. Programa Malatya Valisi Ali Kaban, Battalgazi Kaymakamı Abdul Kadir Duran, Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Milli Eğitim Müdür yardımcıları, şube müdürleri, okul idarecileri, veliler ve öğrenciler katıldı.

1/A sınıfında düzenlenen karne dağıtım töreninde öğrencilere karne ve hediyelerini takdim eden Vali Kaban, öncelikle bu yarıyılın bütün Milli Eğitim camiasına, çocuklara hayırlar getirmesini temenni ettiğini söyledi.Tatilde çocukların hissiyatının önemine değinen Vali Kaban, “Güzel bir kar yağışıyla birlikte bütün yurtta güzel bir güne uyandık ve bir karne tatiline girilecek. Bu arada hakikaten çocuklara bir kar tatili verememiştik ama kar tatili karne tatiliyle birleşmiş oldu. İnşallah çocuklarımız bu 15 gün içerisinde bir yarı dönemin yorgunluğunu atacaklar. Aynı zamanda bu yıl sınavcı olanlar muhtemelen belli bir sorumluluk duygusuyla yine o heyecanı yaşayarak o 15 günü geçirecekler. Ama bütün çocuklarımızdan bu husustaki en önemli talebimiz önemli olan kendilerinin hissiyatıdır. Eğer bu dinlenmeyi gerektiriyorsa dinlenecekler. Yok, ben çalışmak istiyorum diyene de bizim diyecek bir şeyimiz yok. Ama aslolan çocuklarımızın önceliğidir. Onların kendilerini ikinci döneme daha hazır bir şekilde ailelerle birlikte hazırlayıp yeni bir döneme heyecanla başlamalarının sağlanmasıdır. Bu anlamda da ailelerimizi çocuklarıyla 15 gün boyunca zaman geçirecekleri için onları da böyle hissettikleri mutluluğu ben de bir veli olarak hissederek hepsini sevgiyle saygıyla selamlayarak hayırlı tatiller diliyorum” ifadelerini kullandı.

KOLAYLIKLAR DİLİYORUM

Çocuklara ders verilmemesi konusu hakkında da konuşan Vali Kaban, “Ailemizin, okulumuzun mutlaka öğretmenlerimiz o konuda yapılması gerekenleri en iyi bilenler. Mutlaka Milli Eğitim idaresi bu hususta yılların deneyimiyle ulaşılmış bir bilgiyi, veriyi insanımızla paylaşmaktadır. Ama tabi sınavcı olanlar ne kadar da olsa o stresi atamıyorlar. Onlara da kolaylıklar diliyorum” dedi.

busabahmalatya.com 

MUTLU SARIGÜL

Son Güncelleme: 20.01.2018 15:59
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