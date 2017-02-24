21. yüzyılda; trambüsleriyle, yepyeni otobüsleriyle adından söz edilen Malatya’da, İnönü Üniversitesi öğrencilerinin ulaşım konusundaki mağduriyetleri halen devam ediyor. Her yıl başlatılan imza kampanyaları, küçük protestolar gibi etkenler de üniversite ulaşımını rahatlatma konusunda işe yaramayınca, çareyi öğretim görevlileri buldu…

DERSE GEÇ KALIYORLAR

Bilindiği gibi İnönü Üniversitesi’nde öğrenciler sabahın çok erken saatinde kalkıp derse yetişmeye çalışıyor. Bu anlamda Çevreyolu güzergahında, çok erken saatlerde duraklarda bekleşen öğrencilerin yoğunluğu her zaman göze çarpıyor. Otobüsler genel anlamda çok dolu olduğu için yolda bulunan öğrencileri alamıyor ve bu nedenle çoğu öğrenci derse geç kalıyor. Aynı zamanda çoğu ders sabahın çok erken saatinde aynı anda başladığı için ciddi bir yoğunluk da oluşuyor.

BALIK İSTİFİ YOLCULUK

Bu noktada otobüslerde, beyaz minibüslerde, trambüslerde oluşan balık istifi yolculuk kamuoyu tarafından ve doğrudan öğrenciler tarafından çok şikayet alıyor. Konuyla ilgili gerekli müdahalelerin yapılacağı belirtilse de öğrencilerin bu mağduriyeti halen devam ediyor. Üniversite öğretim görevlileri ise derse geç kalan öğrencilere insiyatifleri doğrultusunda yaklaşabiliyor.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Bu insiyatiflerden birisi de öğrencilerin söz konusu ulaşım yoğunluğundan daha az nasibini alması ve derslere geç kalmamaları için ders saatlerini ertelemek oldu. Üniversite fakülte öğrencilerinden edinilen bilgiye göre bazı fakültelerde sabah dersleri ileri saatlere ertelendi.

İsmini vermek istemeyen İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri, “Ulaşım sıkıntısından dolayı derslerimiz ertelendi. Bunu da bölüm hocalarımızdan biri bize ifade etti. Artık sabah 09.00’da değil, 09.30’da derse başlıyoruz. Diğer fakültelerde bu durumun olup olmadığını bilmiyoruz ancak ulaşımda o kadar yoğunluk yaşanıyor ki, biz buna rağmen derslere geç kalıyoruz” sözlerini öne sürdüler.

PEMBE TRAMBÜS…

Yine ismini vermek istemeyen üniversite öğrencileri, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın pembe trambüs konusunu gündeme getirmesini eleştirerek, önemli olan konunun, öğrencilerin derslere yetişebilmesi olduğunu belirttiler. Özellikle sınav zamanlarında ciddi sıkıntılar yaşadıklarını söyleyen öğrenciler, bu durumun artık üniversite yönetimi ve öğrencileri tarafından kanıksandığını ifade ettiler.

Ulaşım noktasında sıkıntılarının çözülmesini isteyen öğrenciler, can güvenliklerini olmadığını da öne sürdüler.

TÜRKAN YILDIZ