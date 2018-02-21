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Kamerun’da mesleki eğitim veren mükemmeliyet merkezi kurulacak

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Kamerun’la imzalanan Mesleki Eğitimde Teknoloji Transferi Projesi Uygulama Protokolü’ne ilişkin, “Protokol çerçevesinde Kamerun’da mesleki eğitim veren bir mükemmeliyet merkezi kurulacak. Giyim üretimi...

Kamerun’da mesleki eğitim veren mükemmeliyet merkezi kurulacak

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Kamerun’la imzalanan Mesleki Eğitimde Teknoloji Transferi Projesi Uygulama Protokolü’ne ilişkin, “Protokol çerçevesinde Kamerun’da mesleki eğitim veren bir mükemmeliyet merkezi kurulacak. Giyim üretimi...

21 Şubat 2018 Çarşamba 13:07
Kamerun’da mesleki eğitim veren mükemmeliyet merkezi kurulacak

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Kamerun’la imzalanan Mesleki Eğitimde Teknoloji Transferi Projesi Uygulama Protokolü’ne ilişkin, “Protokol çerçevesinde Kamerun’da mesleki eğitim veren bir mükemmeliyet merkezi kurulacak. Giyim üretimi ve inşaat teknolojisi alanında mesleki eğitim merkezleri kurulacak. Kamerun’la birlikte öğretmen ve öğrenciler için eğitim programları geliştirilecek" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, Kamerun İstihdam ve Mesleki Eğitim Bakanı Zacharie Perevet ile Mesleki Eğitimde Teknoloji Transferi Projesi Uygulama Protokolü’nü imzaladı. Bakanlıkta gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Bakan Yılmaz, Türkiye olarak Kamerun’la her alanda ilişkileri geliştirmek istediklerini belirterek, “Eğitim ilişkilerimiz 2002 yılında Ankara’da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Kamerun Cumhuriyeti Hükümeti arasında kültürel ve bilimsel alanlarda işbirliği anlaşması çerçevesinde yürütülmektedir. Halihazırda Türkiye’de 500’e yakın Kamerunlu öğrenci eğitim almaktadır” ifadelerini kullandı.

Kamerun’la Türkiye arasında mesleki eğitimde teknoloji transferi konusunda protokol imzalayacaklarını kaydeden Yılmaz, şöyle konuştu:

“Protokolün gereklerini TİKA ve MEB olarak birlikte yerine getireceğiz. Protokol çerçevesinde Kamerun’da mesleki eğitim veren bir mükemmeliyet merkezi kurulacak. Giyim üretimi ve inşaat teknolojisi alanında mesleki eğitim merkezleri kurulacak. Kamerun’la birlikte öğretmen ve öğrenciler için eğitim programları geliştirilecek. Kamerunlu öğretmenler için Türkiye’de ve Kamerun’da hizmet içi eğitimler düzenlenecek. Mesleki eğitim merkezleriyle ilgili laboratuvar ve atölyeler donatılacak. Kurulan mesleki eğitim merkezleriyle ilgili yatırım yapmak isteyen iş adamlarına da rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilecek. TİKA ile Kamerun’da hayata geçireceğimiz bu mesleki eğitim kurumları çalışmaya başladığında diğer Afrika ülkeleri de numune olarak görecek ve bunun da diğer Afrika ülkelerinde yaygınlaştırılması da Türkiye’den talep edilecektir diye düşünüyoruz.”

Kamerun İstihdam ve Mesleki Eğitim Bakanı Perevet ise, projenin imzalanmasıyla her iki ülke arasındaki ilişkiler için yeni ve önemli bir aşamadan geçilmiş olacağını söyleyerek, proje kapsamındaki mükemmeliyet merkezine sahip olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ve bu merkezin tekstil ve inşaat alanında çalışacağını ifade etti. Perevet, bu tür eğitim sayesinde istihdamı güçlendirmiş olacaklarını bildirerek, "Yaşasın Türkiye-Kamerun işbirliği" dedi.
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