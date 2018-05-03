‘İyilik Peşinde Koş’ Projesi Başladı

Bugün ve yarın da devam edecek proje okul bahçesinde öğrencilerin öğretmenleri ve velileri ile hazırlanan tişörtleri giymesi ile tanıtıldı.

Amacı öğrencilere ve velilere iyilik yapma davranışını kazandırmak olan proje için dün yapılan törene Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.

Hidayet İlkokulu’nda başlatılan ve dün okulda sunulan projenin,toplumda yok olmaya başlayan yardım etme, paylaşma, iyilik yapma duygularının çocuklara kazandırmak için etkili bir yol olacağı belirtildi.

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi



