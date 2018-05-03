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‘İyilik Peşinde Koş’ Projesi Başladı

Hidayet İlkokulu ‘İyilik Peşinde Koş’ adlı bir proje hazırladı. Birinci ve 2’nci sınıf öğrencilerinin veliler ve öğretmenleri ile birlikte hazırlamış oldukları proje dün başladı.

‘İyilik Peşinde Koş’ Projesi Başladı

Hidayet İlkokulu ‘İyilik Peşinde Koş’ adlı bir proje hazırladı. Birinci ve 2’nci sınıf öğrencilerinin veliler ve öğretmenleri ile birlikte hazırlamış oldukları proje dün başladı.

03 Mayıs 2018 Perşembe 07:00
‘İyilik Peşinde Koş’ Projesi Başladı

Bugün ve yarın da devam edecek proje okul bahçesinde öğrencilerin öğretmenleri ve velileri ile hazırlanan tişörtleri giymesi ile tanıtıldı.

Amacı öğrencilere ve velilere iyilik yapma davranışını kazandırmak olan proje için dün yapılan törene Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.

Hidayet İlkokulu’nda başlatılan ve dün okulda sunulan projenin,toplumda yok olmaya başlayan yardım etme, paylaşma, iyilik yapma duygularının çocuklara kazandırmak için etkili bir yol olacağı belirtildi.

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi 


Anahtar Kelimeler:
Hidayet İlkokuluVelileröğretmenRecep Bulut
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