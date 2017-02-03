Malatya kültürü, halk oyunları ve yerel basını konularında çalışmalar yapan İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Şube Müdürü Nezir Kızılkaya, bu alanlarda yaptığı çalışmaları yayımlayarak gelecek kuşaklara aktarıyor. Kızılkaya, yaptığı açıklamada, Malatya yerel basınına ait 130 bin yerel gazeteyi dijital ortamda arşivlediğini, bu gazetelerin Malatya'nın cumhuriyet tarihine ışık tuttuğunu söyledi.

DERLEME KÜTÜPHANELER

Arşiv çalışmasına devam edeceğini dile getiren Nezir Kızılkaya, arşivlediği gazetelere değişik kanallardan ulaştığını ama en büyük kaynağının derleme kütüphaneleri olduğunu kaydetti. Kızılkaya, "İstanbul Beyazıt Devlet Kütüphanesi, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, Ankara Milli Kütüphane ve TBMM kütüphanesinden faydalanıyorum. Kütüphanelerin yanında gazetelerin kendi arşivlerinden ve gazete sahiplerinin çocukları ve torunlarından da özellikle yayını sona ermiş koleksiyonlara ulaşarak arşiv yapmaya çalışıyorum" diye konuştu.

Gazete içeriklerini tarama yaparken okuma fırsatının olmadığını belirten Kızılkaya, "Çünkü tararken gazetelere değil taramayı yapan bilgisayar ekranına bakıyorum. Tam gün çalıştığımda bir günde 5 bine yakın gazete tarayabiliyorum. Elimdeki 130 bin gazeteyi en az iki kere okudum. İçlerinde çok fazla enteresan olay var. Fırat ve Ünal gazetelerinde 1937 yılında Atatürk’ün Malatya’ya gelişinin bildirilme biçimi, yani o günkü şartlarda haberin günlük bir haber olarak verilmesi bana çok ilginç gelmiştir. Günümüz şartlarında değerlendirdiğimizde bu haberin beni çok etkileyen bir haber olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

SOBA TUTUŞTURMAK İÇİN KULLANILAN GAZETELER

Gazete arşivlerinin derlenmesinin gazeteciler için önemli olduğuna değinen Kızılkaya, "Aktif olan gazetelerin arşivlerinde küçük aksaklıklar olsa da arşivleme işlevi devam ediyor. Yayın hayatına son verdikten sonra arşiv önemini yitiriyor. Soba tutuşturmak için kullanılarak yok edilen arşiv bile olmuş. Çok önemli bir arşivin bodrumda su baskını sonucu yok olduğunu gördüm. Bu 25-30 yıllık çok önemli bir arşivdi. Gazete sahipleri vefat edince varislerinin arşivlere sahip çıkmadıklarını gördüm. Bunun manevi bir miras olduğunun farkına varılmadığını gördüm. Kütüphaneler sayesinde biz kayıpların birazda olsa da önüne geçtik" şeklinde konuştu.

İYİ GAZETECİLER YETİŞİYOR

Kızılkaya, iletişim fakültelerinde iyi gazeteciler yetiştiğini belirterek,"İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesinin Malatya yerel basınına çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Gazetecilik bölümündeki öğrenciler daha çok yeniler ama bunların meyvesini ilerleyen yıllarda göreceğiz. Alaylı-mektepli gibi bir ayrım yapmak istemem ama iletişim fakültesi kökenli gazetecilerin sayısındaki artışın Malatya'da yayın yapan yerel basın unsurlarının daha başarılı çalışmalar yapmasını sağlayarak iyi yerlere getireceğine inancım sonsuz" diye konuştu.

İHA