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İYEP, Kasımda başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), ilkokulların 3'üncü ve 4'üncü sınıflarına devam eden ve önceki yıllarda Türkçe ve Matematik derslerinden kazanımları yeterli düzeyde edinemeyen öğrencilerin yetiştirilmesi için hazırladığı İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) Kasım ayında başlayacak. Malatya’da da bu sistem uygulanacak.

İYEP, Kasımda başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), ilkokulların 3'üncü ve 4'üncü sınıflarına devam eden ve önceki yıllarda Türkçe ve Matematik derslerinden kazanımları yeterli düzeyde edinemeyen öğrencilerin yetiştirilmesi için hazırladığı İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) Kasım ayında başlayacak. Malatya’da da bu sistem uygulanacak.

29 Eylül 2018 Cumartesi 15:15
İYEP, Kasımda başlıyor

MEB tarafından İYEP'in kapsam ve amaçlarının yer aldığı yönerge hazırlandı. Yönergeye göre, ilkokullarda yetiştirme programına alınacak öğrencilerin belirlenmesi amacıyla öğrenci belirleme araçları, yetiştirme programındaki öğrencilerin kazanımlara erişme düzeyini belirlemek amacıyla ise öğrenci değerlendirme araçları kullanılacak. Programa dahil olan öğrenciler, belirlenen eksiklikleri doğrultusunda bulundukları okullarda yetiştirme programına alınacak. Öğrencilerin velilerinden hiçbir ad altında ücret alınmayacak.

İlkokullarda Yetiştirme Programı Okul Komisyonu; okul müdürünün veya müdür yardımcısının başkanlığında, üç sınıf öğretmeni ile varsa rehberlik öğretmeninden oluşacak. Komisyon, ekim ayının 3'üncü haftasında sınıf öğretmenleri tarafından uygulanacak araçlar ile tespit edilen öğrencilerin programa katılım durumunu karara bağlayacak.

ÖĞRENCİLER BİR ÜST MODÜLE GEÇECEK

Sınıf öğretmenleri, öğrencilere belirleme aracını uygulayacak ve öğrenci cevaplarını e-Okul Yönetim Bilgi Sistemindeki İYEP Modülü'ne işleyecek. İYEP'te görev alan öğretmenler, okutacağı modül ve öğrenci seviyelerine göre plan hazırlayacak, öğrencilerin programa devam durumunu takip edecek ve e-Okul Yönetim Bilgi Sistemindeki İYEP Modülüne işleyecek. Öğretmenlerin yaptığı değerlendirme sonucunda belirlenen kazanımlara ulaştığı tespit edilen öğrenciler, bir üst modüle geçecek.

İYEP kasım ayının ilk haftasında başlatılacak. Program, hafta sonlarında, hafta içi ders saatleri dışında, bunların uygun olmaması durumunda okulun şartları ve personel durumu da dikkate alınarak okul yönetimince planlanacak zamanlarda uygulanacak.

10 DERS SAATİNİ GEÇMEYECEK

Program süresi, hafta içi günde 2 ders saatini, hafta sonu günde 6 ders saatini ve haftada toplam 10 ders saatini geçmeyecek.

İYEP'in uygulanmasında; öğrencinin kendi sınıf öğretmeni, okulun diğer sınıf öğretmenleri, ilçe norm fazlası sınıf öğretmenleri, ilçede programda görev almak isteyen sınıf öğretmenleri, bunların olmaması durumunda ders ücreti karşılığında görevlendirilen sınıf öğretmenleri de görev alabilecek.
İYEP Grupları, 1-6 öğrenciden oluşturulacak ve bu sayı en fazla 10 öğrenciye kadar çıkarılabilecek. Sınıf öğretmeni tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, belirlenen kazanımlara ulaştığı tespit edilen öğrencilerin bir üst modüle geçmesine karar verilecek. Diğer öğrenciler için programın uygulanmasına devam edilecek. (İHA)

İHA

Son Güncelleme: 30.09.2018 15:16
Anahtar Kelimeler:
İYEP
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