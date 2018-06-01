İsteğe bağlı LGS yarın yapılacak...

Peki, LGS nasıl uygulanacak, sınavda uyulması gereken kurallar neler, cevap kâğıdında öğrenciye ait hangi bilgilerin olması gerekiyor? Haberimizde…

Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) liselere yerleştirmede bu yıl ilk kez uygulanacak ve isteğe bağlı girilecek Liselere Geçiş Sınavı (LGS) yarın saat 09.30’da başlayacak. Sınav, sekizinci sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak. LGS aynı gün iki bölüm halinde uygulanacak. Öğrencilere çoktan seçmeli 90 soru yöneltilecek. Sınavın birinci oturumu olan sözel bölüm saat 09.30’da, ikinci oturum olan sayısal bölümü ise saat 11.30’da başlayacak. Sözel bölümde öğrencilere 50 soruyu cevaplamaları için 75 dakika, sayısalda ise 40 soru için 60 dakika süre verilecek.

09.00’DA SINAV BİNASINDA OLUN

Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrencilerin, en geç saat 09.00’da, fotoğraflı sınav giriş belgelerinde belirtilen binada olması gerekiyor. Geçerli kimlik belgesi ve fotoğraflı sınav giriş belgesi yanında olmayan öğrenciler LGS’ye alınmayacak.

LGS salonlarına giren öğrenciler, fotoğraflı sınav giriş belgesinde belirtilen salonda kendi sıra numarasında oturacak. LGS başlamadan önce salonda görevli öğretmenler sınavda uyulacak kuralları hatırlatacak. Bina sınav komisyonundan ağzı kapalı olarak alınan sınav güvenlik poşetlerinin, salonlarda sınava giren öğrencilerin önünde sınav başlama saatinden 15 dakika önce usulüne uygun olarak açılması gerekiyor. Salonda görevli öğretmenler, sınav güvenlik poşetinden çıkan sınav soru kitapçıklarıyla cevap kâğıtlarını sayacak, basım hatası ve benzeri hataları kontrol edecek, salon yoklama listesiyle karşılaştırmasını yaptıktan sonra, öğrencilere dağıtımını yapacak.

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