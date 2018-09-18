İnsan odaklı eğitim sistemi

Kahtalı, mesajının devamında, “Genç ve dinamik nufusa sahip ülkemizin, zengin medeniyetini temsil edecek ve hedeflerimize ulaştıracak nesillerimizi kaliteli bir eğitim öğretim sistemiyle buluşturmasına bağlıdır.Hayallerimizi hedeflere, hedeflerimizi gerçeğe dönüştürme mücadelemizde en büyük gücümüz, nitelikli, özgüveni yüksek, milli ve manevi değerlerimizi özümsemiş nesillerimizdir.Bu duygu ve düşüncelerle 2018-2019 eğitim-öğretim yılının hedeflerimiz doğrultusunda yetişecek nesillerimize ve fedakar öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi. (Bülten)