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İnönü’de yaz okulu

İnönü Üniversitesi, öğrenciler için Yaz Okulu açacaklarını duyurdu.

İnönü’de yaz okulu

İnönü Üniversitesi, öğrenciler için Yaz Okulu açacaklarını duyurdu.

12 Haziran 2018 Salı 10:49
İnönü’de yaz okulu

Üniversitenin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, “Yaz okuluna kayıtlanan üniversite dışı ve üniversitemiz öğrencilerin, Ziraat Bankası ATM'lerinden Eğitim Ödemeleri-İnönü Üniversitesi-İnonu Hrç ve Uzaktan Eğitim Kodu girip, Kayıt Memurunun sisteme kayıtlandırma işleminde belirlediği Öğrenci Numaranıza göre ücret yatırılacaktır. Üniversite dışından yaz okulu dersi alacak öğrencilerimiz kayıt esnasında verilen öğrenci numarasına göre ücret yatıracaklardır” denildi.

busabahmalatya.com

SELAHATTİN BAYRAK

Anahtar Kelimeler:
Malatyaİnönü ÜniversitesiYaz Okulu
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