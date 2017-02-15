İnönü üniversitesi öğrencilerinin yakından bildiği konuları derleyen Onedio.com, Üniversite öğrencilerinden de tam not aldı. İçerikte ise şunlara yer verildi:

"ÜNİVİRSTEEE" DİYEN MUAVİN

“1. Körüklü Otobüsler: Ablacığım otobüsün arkası da üniversiteye gider diyen pala dayı.

2. Pembe Yol: Mühendislik Fakültesi'nden yurtlara dek uzanan yol.

3. "Ünivirsteee" diyen muavin ve istifleme yapılan otobüsler: Nefes almak ne mümkün!!!

4. Her ders kaydında takılıp bizi sinir eden otomasyon sistemi: Ama sonunda ders kayıt süresi uzatılır ve biz de rahat bir nefes alırız.

5. Mediko-Sosyal'in yemekleri: Yemekler sonradan iyi olmaya başladı.

TÜPÇÜ TIPÇILAR

6. Beydağı manzarası: Güz vizeleri sonrasında kar tutar ve bahar vizelerine kadar erimez.

7. Kendini 1. sınıfta kaymakam hisseden Kamu Yönetimi öğrencileri: Sonradan hedefler değişmeye başlar.

8. Kendini 1. sınıfta kariyer sahibi bir doktor olarak gören hayalperest tıpçılar: Biz onlara tüpçü derdik.

9. Türk Dili Hocası Güler Aydınzedeler: Bazen tüm sınıfı büt’e bıraktığı olurdu

10. Kayısı ağaçları: Hele gülkurusu kayısı ve kayısı döneri pek lezzetlidir.”

TÜRKAN YILDIZ