15 Şubat 2017 Çarşamba

İnönü Üniversitesi'nde okuyanların anlayabileceği 10 şey

Sosyal medyanın en çok kullanılan ve tercih edilen paylaşım platformlarından Onedio.com, “İnönü Üniversitesi’nde okuyanların anlayabileceği 10 şey” başlığı ile eğlenceli bir içerik hazırladı.

14 Şubat 2017 Salı 12:56
İnönü Üniversitesi'nde okuyanların anlayabileceği 10 şey

İnönü üniversitesi öğrencilerinin yakından bildiği konuları derleyen Onedio.com, Üniversite öğrencilerinden de tam not aldı. İçerikte ise şunlara yer verildi:

"ÜNİVİRSTEEE" DİYEN MUAVİN

“1. Körüklü Otobüsler: Ablacığım otobüsün arkası da üniversiteye gider diyen pala dayı.
2. Pembe Yol: Mühendislik Fakültesi'nden yurtlara dek uzanan yol.
3. "Ünivirsteee" diyen muavin ve istifleme yapılan otobüsler: Nefes almak ne mümkün!!!
4. Her ders kaydında takılıp bizi sinir eden otomasyon sistemi: Ama sonunda ders kayıt süresi uzatılır ve biz de rahat bir nefes alırız.
5. Mediko-Sosyal'in yemekleri: Yemekler sonradan iyi olmaya başladı.

TÜPÇÜ TIPÇILAR

6. Beydağı manzarası: Güz vizeleri sonrasında kar tutar ve bahar vizelerine kadar erimez.
7. Kendini 1. sınıfta kaymakam hisseden Kamu Yönetimi öğrencileri: Sonradan hedefler değişmeye başlar.
8. Kendini 1. sınıfta kariyer sahibi bir doktor olarak gören hayalperest tıpçılar: Biz onlara tüpçü derdik.
9. Türk Dili Hocası Güler Aydınzedeler: Bazen tüm sınıfı büt’e bıraktığı olurdu
10. Kayısı ağaçları: Hele gülkurusu kayısı ve kayısı döneri pek lezzetlidir.”

TÜRKAN YILDIZ
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