“İnönü Üniversitesi, birinci sıraya yazılmalı”

İnönü Üniversitesinin 1975 yılında kurulmuş Türkiye’nin köklü üniversitelerinden birisi olduğunu kaydeden Rektör Kızılay, İnönü Üniversitesi’nin Malatya’da 43 yıldır eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, topluma hizmet veren bir üniversite olduğunu söyledi.

İnönü Üniversitesinin 40 bini aşkın öğrenciye sahip olduğunu ve barınma noktasında sıkıntı yaşanmadığını dile getiren Rektör Kızılay, “Şuanda tahmin ediyorum Kredi Yurtlar Kurumuna başvuran her öğrenci yurtlarda kalabiliyor. Hem kızlar için hem erkekler için bu geçerli. KYK’nın Malatya’da çok sayıda yurdu var. Bu yurtlardan kız yurdu üniversitemizin kampüsü içerisinde. Bu yıl kampüsümüzün içerisindeki 2 bin 500 kişilik kız yurdunun yanında 3 bin 500 kişilik, kampüse yürüme mesafesinde, bisiklet mesafesinde olan bir yurt da hizmete girecek. 6 binin üzerinde kız öğrencimiz kampüsün içinde ya da yakınında kalmış olacaklar. KYK’nın yurt imkanları açısından Malatya’da çok büyük bir rahatlık var. Onun dışında özel yurtlar da var. Belki bir cümle ile özetlemek gerekirse, İnönü Üniversitemizi tercih edecek öğrenciler için yurt imkanı çok geniş. Bunun yanında üniversitemiz dışında ya da yakınında, şehir merkezinde ev kiralayabilirler. Malatya’da ev kiralama açısından geniş imkanlar vardır” ifadelerine yer verdi.

Fakültelerinin bir kısmının yeni açılan Turgut Özal Üniversitesine geçmesi nedeniyle 14 fakültelerinin olduğunu ifade eden Kızılay, “6 enstitümüz, 4 tane meslek yüksekokulumuz var. 2 tane de yüksekokulumuz var. Bu fakültelerimiz çok köklü fakülteler. Ben bu yıl Üniversiteyi tercih edecek öğrencilerimize İnönü Üniversitesinin bu oturmuş, köklü fakültelerini tercih etmelerini öneriyorum” ifadelerini kullandı.

“İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE’NİN EN İYİ ÜNİVERSİTELERİNDEN BİRİ”

Tercih esnasında öğrencilerin dikkat etmesi gerekenlere de değinen Rektör Kızılay, “Öğrenciler tercih ederken dikkat edecekleri en önemli konu; kendi imkanlarına göre barınma, sosyal imkanlar, şehir imkanlarıdır. Eğitim öğretim bakımından eksi veya artı koyacağımız husus ise, fakültelerin öğretim üyesi yetkinliği, öğretim üyesi kapasitesi, eğitim öğretim potansiyeli nedir? Bu açıdan İnönü Üniversitesi Türkiye’nin köklü en iyi üniversitelerinden biridir. Onun için tercih edecek öğrencilerimize bizim köklü, eğitim-öğretimi oturmuş, hoca kadrosu güçlü fakültelerimizi tercih etmelerini öneriyorum. Üniversitemizin gelecek vizyonu açısından hedefimiz dünyanın ilk 5 üniversitesi arasına girmek. Bunun için uğraşıyoruz. Öğrencilerimize uygulamalı eğitim vermek istiyoruz. Buna yönelik çalışmaları çok arttırdık. Öğrencilerimiz bitirdikleri zaman mesleki yönden en iyi şekilde yetişmiş ve kendilerini yetiştirmiş olacaklar. Biz en iyi şekilde donanımlı olarak yetiştirmiş olacağız. Hem de uygulamada elde ettikleri tecrübe ile hayata hızlı ve çok güçlü bir şekilde başlayacaklar. Kendi mesleklerinde çok kolay iş bulacaklar ya da iş kuracaklar, girişimci olacaklar. Girişimcilik de üniversitemizin çok önemli bir vizyonu. Bütün öğrencilerimizin girişimcilik derslerini alarak girişimci bir kültürle yetişmelerini istiyoruz” sözlerini kaydetti.

“KAMPÜSÜMÜZ DÜNYANIN EN GÜZEL KAMPÜSLERİNDEN BİRİ”

2017 yılında Endenozya Üniversitesinin hazırladığı listede İnönü Üniversitesinin yeşil kampüs açısından dünyada ilk 500 üniversite içerisinde seçilmesini değerlendiren Rektör Kızılay, “İnönü Üniversitemizin merkez kampüsü Türkiye’nin değil dünyanın en güzel kampüslerinden birisi. Dünyanın ilk 500 kampüsünden birisi, üç yüz küsürüncü sırada bir kampüs. 7 bin 400 dekarlık bir alanda, sadece bu kampüste öğrenci olmak yeter. Eğitim öğretim bakımından üniversitemiz çok güçlü ama asıl kampüsün sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanları ve imkanları açısından öğrencilerimizin ayrıca buraya tercih etmesini isterim. Çünkü kampüs yeşilliğiyle, tabiatıyla, doğasıyla, bitki çeşitliliğiyle Türkiye’nin en çok bitki çeşitliliğine sahip, bir numaralı kampüsü. Yeşil dokusu, doğası bakımından Türkiye’nin ilk sıralarındaki kampüslerinden birisi, en başta sayılabilecek kampüslerden birisi” şeklinde konuştu. busabahmalatya.com