İnönü'de yabancı öğrenciler mezuniyet coşkusunu yaşadı

Malatya Uluslararası Öğrenci Derneği (MİSA) tarafından Beylerderesi Şelale Tesisleri'nde gerçekleştirilen programa İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Kızılay, Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, rektör yardımcıları, kurum yetkilileri ve öğrenciler katıldı.

Kuran’ı Kerim tilaveti ile başlayan program iftar yemeği ile devam etti. İftar sonrası gerçekleşen mezuniyet programında konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İnönü Üniversitesi’nde son 4-5 yıldır artan yabancı öğrenci talebi ile kontenjanı doldurduklarını belirtti.

Yabancı öğrencilerin bu yıl mezun olmaya başladıklarını belirten Kızılay, “Üniversiteden aldığınız eğitim, bilgi, donamım, şehrimizden aldığınız bilgi ve donanımı kendi memleketlerinde dönerek orada eğitime bilimsel araştırmalara faydalı işler yapmaya insan yetiştirmeye yetiştiğiniz alanda orada iş üretmeye İslam dünyasını mamur etmeye çalışacaksınız. Bizlerde sizlerin ülkelerini ziyaret ettiğimizde eserlerinizi gururla göreceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından İnönü Üniversitesi’nden mezun olan 23 yabancı ülke öğrencisine plaket ve mezuniyet belgeleri takdim edildi. Program pasta kesimi ile son buldu.

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