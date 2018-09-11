İngilizce ders kitabı Malatya’da hazırlandı

İnönü Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin iş birliğiyle ‘Dil Öğretiminde Yeni Gelişmeler’ konulu bir panel gerçekleştirildi. Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen panele Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, İlçe Milli Eğitim müdürleri, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden Prof. Dr Ferit Kılıçkaya, İnönü Üniversitesinden Prof.Dr. Bilal Genç, Prof. Dr. Namık Ülkersoy, Prof. Dr. Ebru Melek Koç, Floride State Üniversitesi’nden Prof.Dr. Hilal Peker, Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mikail Çirkin ve İngilizce öğretmenleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşmasını Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mikail Çirkin yaptı.

Dilin insanlık tarihi boyunca anlaşmanın bilgi ve kültür alışverişinin, dış dünyaya açılmanın yegâne aracı olduğunu ifade eden Çirkin, dilin bireyi topluma, toplumu dünyaya bağladığını söyledi.

DİL MEDENİYETLER ARASI EN BÜYÜK VASITASIDIR

Çirkin, “Dil medeniyetler arası en büyük vasıtasıdır. Yabancı dil öğretimi Osmanlı'da Arapça ve Farsça ile başlamış, Cumhuriyet döneminde Fransızca ve Almanca ile devam etmiştir. Günümüzde ise tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en yaygın haliyle öğretilen yabancı dil İngilizcedir. İngilizcenin tüm dünyada en yaygın kullanılan yabancı dil olduğu bir gerçektir. Fakat Doğu ve Batı arasında köprü konumunda bulunan ülkemizde tek yabancı dil öğretimi ile yetinilmesi doğru değildir” dedi.

3 DÖNEM ÖĞRENCİ ALIYORUZ

Daha sonra söz alan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ise, “Selahattin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi ilimizde proje imam hatip olarak kuruldu. 3 dönem öğrenci alıyoruz, kadrosunu daha tamamlayamadık. Ama tamamlanmış bir kadro ve binaya rağmen 3 yıllık süreç içerisinde öğrenim ve örgüt kavramı çerçevesinde eğitim ve öğretime ilişkin alanlarda farklı çalışmalar yaparak öğrenimin nasıl bir örgüt olması gerektiğini zaman zaman vurgulamaya çalışmaktadırlar. Çocuklarımız yeni bir şey olması mesafeli yaklaşıyorlar. Bu durumun üstüne eğer öğretmen arkadaşlarımızın hoşgörüsünden yoksun şekilde servis edilirse sadece bir zorunluluk olarak görerek bu 4 saatin bitmesin beklerler. Sizler servis ederken hoş görünüzü, sevginizi, yüreğinizi katarsanız o zaman o servis edileni almak isteyenler sindire sindire alırlar” şeklinde konuştu.

DÜNYANIN HER TARAFINDA BU BÖYLEDİR

Güler yüzle ders anlatmanın önemine dikkat çeken Tatlı, “Yeni bir eğitim öğretim yılı başladı. 9 aylık bir süreç var önümüzde. Yeniden kitaplarımızı önümüze koyacağız, kelimeler öğreteceğiz, kalıplar göstereceğiz, dinleme çalışmaları yaptıracağız. Belki farklı metotlar uygulayacağız, bir yıl önceki eksiklikleri giderme adına bir şeyler yapacağız. Yapacağınız hiçbir eylem sevginizi sunmaktan daha etkili olmayacaktır. Güler yüzle ders anlatmaktan daha verimli herhangi bir öğretim metodu yoktur. Geriye kalanlar sadece araçtır. bu araçları kullanırken güler yüzünüzden en ufak bir eksiklik aracın amaca hizmet etmesini engel olacak. Biz milli eğitim camiası sizlerin iyi niyet ve hoşgörünüze sunarken yüreğinizi ortaya koymaya güveniyoruz. Dünyanın her tarafında bu böyledir” diye konuştu.

ÖĞRETMEN TOPLUMUN AYDINIDIR

“Bizler toplumun geleceğini bir bütün dönüştüren insanlarız” diyen Tatlı, şunları kaydetti:

“Toplumun dönüşüm mimarlarıyız. Her yerdeyiz. Bizlerin güler yüzü iyi niyeti gayreti her yerde konuşulmalıdır. Bunlar konuşulduğu zaman bizler basarmış oluruz, toplumda basarmış olur. Öğretmen toplumun aydınıdır, lideridir, toplumu şekillendirendir. Öyle bir gelecek inşa ediyoruz ki tasarımcısı biziz, mühendisi biziz, mimari, müteahhidi, işçisi biziz. Bu bina başımıza çöktüğünde şikâyet hakkımız yoktur. Tasarım aşamasından, yapıma kadar toplumu oluşturan ana unsur biziz. Bizim yanlışımız binanın bütünüyle yanlış olmasına sebebiyet verecektir. Bu anlayışla sınıfa girip bu anlayışla çocuklarımızı geleceğe hazırlamalıyız. Ankara, İzmir, İstanbul’da 7. sınıfta okutulacak İngilizce ders kitabı Malatya’da hazırlandı. Bu anlamda bizim dil alt yapımızın yeterli olduğunun kanaatindeyim.” busabahmalatya.com