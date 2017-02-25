25 Şubat 2017 Cumartesi

İlkokula, kütüphane yapıldı

Malatya’nın Darende ilçesinde bulunan Nadir İlkokulu’na Rönesans Eğitim Vakfı tarafından kütüphane yaptırıldı.

25 Şubat 2017 Cumartesi 11:07
İlkokula, kütüphane yapıldı

  Vakıf Temsilcisi Esra Baytekin, başlattıkları kampanya ile birlikte İstanbul’da topladıkları kitapları ilçeye gönderdiklerini ve burada da Darende Bekir Ilıcak Meslek Yüksek Okulu öğrencileri tarafından kitaplıklara yerleştirildiğini belirtti.

EĞLENCELİ BİR ÇOCUK KÜTÜPHANESİ OLDU
  Kütüphanenin zengin içeriğe sahip olduğunu kaydeden Baytekin, “Çok değerli çocuk kitapları bulunuyor kütüphanemizde. Eğlenceli bir çocuk kütüphanesi oldu. Darende Bekir Ilıcak Meslek Yüksek Okulu öğretmen ve öğrencilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

  Nadir İlkokulu Müdürü Mustafa Kızmaz ise emeği geçenlere teşekkür ederek “Okulumuz taşımalı eğitim veren bir okul. 17 ayrı mahalleden öğrenimiz geliyor. Böyle bir imkan bulamadıkları için okuma sorunu yaşıyorlardı ama şimdi çok donanımlı kütüphanemizde ana sınıfından 4. sınıfa kadar hitap eden kitaplar var. Okulum öğretmenleri ve öğrencilerim adına emeği geçenlere yine teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

İHA
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