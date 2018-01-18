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İLK YARDIM EĞİTİMİ ALDILAR

Malatya'da Kur'an-ı Kerim kurslarında görev yapan hocalara yönelik proje kapsamında, eğitimden geçirilerek ilk yardım sertifikası verildi.

İLK YARDIM EĞİTİMİ ALDILAR

Malatya'da Kur'an-ı Kerim kurslarında görev yapan hocalara yönelik proje kapsamında, eğitimden geçirilerek ilk yardım sertifikası verildi.

AHMET
AHMET
18 Ocak 2018 Perşembe 16:46
İLK YARDIM EĞİTİMİ ALDILAR

Bir otelde düzenlenen programa, İl Müftüsü Ümit Çimen, İl Sağlık Müdürü Doç.Dr Recep Bentli, İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Muhammed Duran, Acil Sağlık Hizmetleri Başkan yardımcısı Dr. Osman İçel, Himayelerinde program gerçekleştirilen Neriman Kaban, Kur'an-ı Kerim kursu öğreticileri katıldı.
Programın açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü Ümit Çimen, "Bu ihtişamlı, İslam’ın, Müslümanların yüz akı olan bu medeniyeti besleyen hiç şüphesiz bu toprakların çocuklarının bin yıldır bu emaneti omuzlarında taşıyan bu milletin din algısı din bakışıdır. Bu gün ölümü ve öldürmeyi sıradanlaştıran insanları gördükçe bu medeniyeti besleyen bizim insan merkezli hoş görü eksenli Kur’an ve sünnete dayalı imha değil ihya bakışlı muhafaza etmemiz önemlidir. O yüzden dün ve bu gün o dindarlığımızın genleriyle oynama gayreti her zaman mevcut. Bizim, bu toprakların çocuklarının aziz milletimizin din algısına bakışına ilim ve irfan ayaklı din bakışına karşı büyük tuzaklar kurulmakta” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Neriman Kaban, ilk yardım kursunu tamamlayan öğreticilere sertifika verdi.

İHA

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HocalarKuran Kursu öğreticileriMalatyaIlkyardımBusabah
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