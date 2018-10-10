İletişim Fakültesi, oryantasyon programı düzenledi

Spor Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu’nda yapılan programa İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Önal, Dekan yardımcıları Doç. Dr. Mevlüt Akyol, Dr. Öğr. Üyesi Fatma Nisan, Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Eylem Şentürk Kara, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ayça Çekiç Akyol, Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ebru Gülbuğ Erol, Fakülte Sekreteri Ayşe Yürekli akademik personel ile öğrenciler katıldı.

“İletişimi hızlandıralım diye böyle bir etkinlik yaptık.” diyen İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Önal şöyle konuştu:

“Oryantasyon eğitimi aslında çok yüzeysel baktığımızda çok da lüzumlu değilmiş gibi gelebilir ama izlediğimiz kadarıyla büyük üniversiteler, özel üniversiteler, yurt dışında takip ettiğimiz üniversite oryantasyon eğitimine çok önem veriyorlar. Çünkü düşe kalka çok uzun soruşturmalara çok fazla çabayla, zarar görerek öğrendiğimiz bazı şeylerin veya yarım yamalak öğrendiğimiz şeylerin başta ilk birkaç hafta içinde öğrendiğinizde işleriniz kolaylaşacak; kampüsü, fakülteyi, bölümünüzü, hocalarınızı, bürokrasinin işleyişini biraz daha hızlı bir şekilde görme imkanına sahip olacaksınız. Bu programda öğrencilerimize özellikle fakültemizi merkez alarak fakültemizi tanıtmak, işleyişi hakkında bir fikir edinmeyi sağlamak çünkü bunların hepsini veremeyiz ama işleri biraz daha kolaylaştırmayı sağlayabiliriz.”

RTS BÖLÜMÜNÜ AÇTIK

İletişim Fakültesi bünyesinde Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümlerinin bulunduğunu kaydeden Dekan Önal, “Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü öğrencilerini bu sene aldık. Sabırla bekliyorduk, uğraşıyorduk, çabalıyorduk; hocalarımızın katkılarıyla bu bölümü açtık” dedi.

“Tek eksiğimiz insan gücü…” diyen Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mevlüt Akyol ise şunları söyledi:

“Ajans İletişim’in koordinatörlüğünü yapıyorum. Ajans iletişim ne yapar? Ne yapıyoruz ne yapmak istiyoruz? Bununla alakalı ufak bilgiler vermek istiyorum. Özellikle Radyo Televizyon ve Sinema öğrencileri sizi daha çok ilgilendiriyor. Sınırlı imkanlarla yapıyoruz derslerde size anlatılan teorik kamera çekim aydınlatma ya da bilgisayarla alakalı grafik montaj, grafik tasarım, dijital montaj derslerinde gördüğünüz uygulama imkanını ajansta sizlere sağlıyoruz. Sizleri bekliyoruz.”

KENDİNİZİ DONATIN

İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Fatma Nisan ise programı düzenlemelerinin temel nedenine değinerek, “Bizim buradaki programı düzenlememizin temel nedenlerinden biri de uygulama birimlerimizi tanıtmak. 2010 yılında kurulan bir fakülte ama binin üzerinde öğrencimiz var ancak baktığımızda birçok öğrencimiz uygulama birimlerimizi bilmiyor. Binin üzerinde öğrencisi olan bir fakültede sadece az sayıda öğrenciyle çalışmak sıkıntı ki kapılarımızı sonuna kadar açtığımız halde. Bizim tüm uygulama birimlerimiz herkese açık, her üç bölüme de açık çünkü hepimizin bir yerde buluştuğu ortak bir nokta, ortak bir payda var. Hepimizin fotoğraf çekmeyi öğrenmesi lazım, hepimizin kamera çekimini öğrenmesi gerekiyor, hepimizin haber yazmayı, tasarım yapmayı, belki ileriki boyutuyla kurgu yapmayı öğrenmesi lazım. Bunu her üç bölüm içinde söylüyorum. Bizim bu uygulama birimlerindeki temel amacımızda bu. Dolayısıyla zamanın çabuk geçtiğini düşündüğümüzde, 4 yıl göz açıp kapayıncaya kadar çabuk geçen bir süre ve sizin bu süreyi kendinizi donatarak değerlendirmenizi tavsiye ediyorum” ifadelerine yer verdi. (Haber Merkezi-ÜNİHABER)