İkinci üniversiteyi okumak mümkün

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Malatya Bürosu Müdürü Nevil Bilge, “İkinci üniversite kapsamında yükseköğretim kurumlarının herhangi bir lisans bölüm/programından mezun olan veya okuyan öğrenciler okudukları ve mezun oldukları bölümlerden ve programlardan aynı alanda olmamak üzere Anadolu Üniversitesi'nin Açıköğretim Sistemi ile öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin önlisans veya lisans programlarından herhangi birini tercih edebilirler” dedi.

KAYIT TARİHLERİ 11 EYLÜL - 21 EYLÜL 2018

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Malatya Bürosu Müdürü Nevil Bilge ikinci üniversite ile ilgili bir açıklama yaptı. Bilge, “İkinci üniversite kapsamında yükseköğretim kurumlarının herhangi bir lisans bölüm/programından mezun olan veya okuyan öğrenciler okudukları ve mezun oldukları bölümlerden ve programlardan aynı alanda olmamak üzere Anadolu Üniversitesi'nin Açıköğretim sistemi ile öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin önlisans veya lisans programlarından herhangi birini tercih edebilirler. Yükseköğretim kurumlarının herhangi bir önlisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler okudukları ve mezun oldukları programlardan aynı alanda olmamak üzere Anadolu Üniversitesi'nin önlisans programlarından birini tercih edebilirler. Açıköğretim İktisat İşletme Fakültelerinden mezun olanlar başvuru yapabilirler. Ancak halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar. İkinci üniversite öğrencileri Açıköğretim sisteminin sunduğu internette Anadolum e-kampüs ortamında sunulan farklı ders malzemeleri ve yüz yüze eğitim gibi tüm öğrenme ortamlarından faydalanmaktadır. Kayıt tarihleri 11 Eylül - 21 Eylül 2018 tarihleri arasındadır. 15 Eylül Cumartesi günü kayıtlardan dolayı büromuz açık olacak. 21 Eylül 2018 mazeretli kayıt tarihimiz” ifadelerini kaydetti.

AÖF YENİ KAYIT VE KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

Anadolu Üniversitesinin 2018-2019 akademik takviminde yer alan bilgiye göre, kayıt tarihleri şu şekilde:

ÖSYS yeni kayıt: Başvuru ve kayıt tarihi 3 - 10 Eylül 2018

Mazeretli kayıt tarihi: 10 Eylül 2018

İkinci Üniversite Başvuru ve Kayıt Tarihi: 11 - 21 Eylül 2018

Mazeretli Kayıt Tarihi: 21 Eylül 2018

Yatay Geçiş Başvuru ve kayıt tarihi: 19 - 21 Eylül 2018

Mazeretli kayıt tarihi: 21 Eylül 2018

Yeni Kayıt, Ek Yerleştirme - Dikey Geçiş Başvuru ve kayıt tarihi: 24 - 28 Eylül 2018

Mazeretli kayıt tarihi: 28 Eylül 2018,Yatay Geçiş Ders Ekleme Başvuru ve kayıt tarihi: 4 - 5 Ekim 2018

Mazeretli kayıt tarihi: 5 Ekim 2018

Kayıt Yenileme Ekle/Sil Açıköğretim / İktisat / İşletme Başvuru ve kayıt tarihi: 24 Eylül -5 Ekim 2018

Mazeretli kayıt tarihi: 5 Ekim 2018

AÖF SINAV TARİHLERİ

2018 - 2019 AÖF sınav tarihleri Güz Dönemi Ara Sınavı 24 - 25 Kasım 2018

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 12 - 13 Ocak 2019

Bahar Dönemi Ara Sınavı 13 - 14 Nisan 2019

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 25 - 26 Mayıs 2019

2018-2019 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı 20 Temmuz 2019

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