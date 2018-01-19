“İDEOLOJİK YAPILANMALARINA MÜSAMAHA GÖSTERİLMEMELİ”

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı bugün sona eriyor. Eksen Eğitim-Sen Malatya Şube Başkanı Kenan Akdoğan, 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılını değerlendirdi. 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılının 1. döneminde lise geçiş sınavı olan TEOG’un kaldırılmasının damga vurduğunu dile getiren Başkan Akdoğan, TEOG yerine getirilmesi düşünülen sınav sisteminin yaklaşık iki buçuk ay içerisinde netleştiğini belirtti.

RAHATLATAN BİR ADIM OLDU

Yeni sınav sisteminin ne olacağı konusundaki belirsizliğin uzun sürmesinin 8. sınıf öğrencilerini hem akademik hem de psikolojik yönden olumsuz etkilediğini ileri süren Balkan Akdoğan, şunları kaydetti: “Buna rağmen sınavın öğrencinin olmazsa olmazı olmasından çıkarılması öğrencilerimizi kısmen rahatlatan bir adım olmuştur. Yine aynı şekilde üniversiteye geçiş sınavının değiştirilmesi, oturum sayısının azaltılması üniversiteye hazırlanan öğrencilerimiz açsında rahatlamayı beraberinde getirmiştir. Bilinçli öğrencilerimiz yapılacak olan bu sınavlara gerek evde gerekse Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde açılan Destekleme ve Yetiştirme Kursu olan DYK kurslarında ücretsiz ve verimli bir şekilde hazırlanmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde açılan bu kursların veliler bazında hem maddi açıdan hem de güven açısından bir rahatlama sağladığı aşikârdır. Eksen Eğitim Sen olarak bu kursların işlerliğini aynı şekilde devamının sağlanması öğrencilerimizin en güvenli ortamlar olan okullarında merkezi sınavlara hazırlanmasından, öğrencilerimizi maddi külfete sokan etüt merkezi gibi yapılanmalara mecbur bırakılmamasından yanayız. Dolayısıyla DYK kursları önümüzdeki dönemlerde de devam etmelidir.”

ŞİDDET BU DÖNEMDE DE SON BULMADI

Öğretmenlere yapılan şiddetin bu dönemde son bulmadığını ifade eden Başkan Akdoğan, “Öğretmenlerimiz açısından bakacak olursak, öğretmene yönelik şiddet ne yazık ki bu dönemde de son bulmamıştır. Öğretmenlerimiz öğrenciler ve veliler tarafından darp edilmiş, sözlü hakaretlere uğramış ve yine ne yazık ki hunharca katledilmiştir. Bunun gibi eğitim sistemini kökten sarsan olumsuzluklar, İçişleri Bakanlığı ile yapılan protokolün gereği yapılmalı, şiddet bir an önce son bulmalı okullarımız öğrenci ve öğretmenlerimiz açısından güvenli bölgeler haline getirilmelidir. Unutulmamalıdır ki öğretmene itibarın sıfırlanması, ülke itibarının sıfırlanmasıdır” diye konuştu.

DEĞER EĞİTİMİ, ETKİLİ BİR ŞEKİLDE UYGULANMALI

Milli Eğitim Bakanlığından beklentilerini açıklayan Başkan Akdoğan, “Eksen Eğitim-Sen olarak Milli Eğitim Bakanlığından öncelikli beklentimiz; ikinci dönemde milli ve manevi değerlerimizin daha da ön plana çıkarıldığı; yabancı kaynaklı olan, eğitimimize ve geleceğimize zarar veren ideolojik yapılanmalara müsamaha gösterilmeyen bir sürecin başlatılması için çaba sarf edilmesidir. Çünkü milli değerlerinden uzaklaşan bireyler, deyimi yerindeyse, toplumun genetiğini bozmaktadır. Yine aynı şekilde Değer Eğitimi, etkili bir şekilde uygulanmalı, lafta kalmamalıdır. Milyonlarca öğrencimizin aldığı karne sadece öğrencilerin değil aynı zamanda velilerin de karnesidir. Bu yüzden velilerimiz öğrencilerin başarısızlıklarından dolayı onlara tavır alırken bunu da dikkate almalı ve onların psikolojisini olumsuz yönde etkileyecek tavır ve söylemlerden uzak durmalıdırlar” şeklinde konuştu.