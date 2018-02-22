HEYECANLA BEKLENİYOR

Ehliyet sınav sonuçları sınava giren on binlerce kişi tarafından heyecanla bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ehliyet sınavı 10 Şubat Cumartesi yapıldı. Yılda 5 kez yapılan ehliyet sınavının ilkinin 10 Şubat Cumartesi günü yapılmasından sonra sürücü belgesi almak isteyen binlerce aday soru ve cevapları araştırarak ehliyet sınav sonucunun ne zaman açıklanacağını merak ediyor... Peki ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ehliyet sınav soru ve cevapları...

EHLİYET SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınava giren binlerce adayın merakla beklediği o tarih açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı sınav takvimine göre ehliyet sınav sonuçları 22 Şubat 2018 tarihinde açıklanacak.

EHLİYET SINAVINDAN GEÇMEK İÇİN EN AZ KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR?

Adayların ehliyet sınavında, sorulara verdikleri doğru cevap sayıları tespit edilir, yanlış cevaplar dikkate alınmaz. Tespit edilen doğru cevap sayıları üzerinden 100 puandan hesaplama yapılır. 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan kursiyer başarılı sayılır. Merkezî sistem sınavında her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir. Teorik derslerin tamamı için bir sınav yapılarak tek notla 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavda 70 ve üzeri puan alan kursiyerler başarılı sayılır.

2018 YILINDA YAPILACAK MTSKS SINAV TARİHLERİ?

2018/MTSKS-1 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 10 ŞUBAT 2018 (saat 14.00)

2018/MTSKS-2 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 21 NİSAN 2018 (saat 10.00)

2018/MTSKS-3 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 04 AĞUSTOS 2018 (saat 14.00)

2018/MTSKS-4 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 20 EKİM 2018 (saat 14.00)

2018/MTSKS-5 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 22 ARALIK 2018 (saat 14.00)

2018 EHLİYET SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

-M”, “A1” ve “B1” sınıfı sertifikalar için 16 (onaltı) yaşını bitirmiş olmak.

-A2”, “B”, “BE”, C1”, C1E”, “F” ve “G” sınıfı sertifikalar için 18 (onsekiz) yaşını bitirmiş olmak.

-A” sınıfı sertifikalar için 20 (gücü 15 kilovatı aşan üç tekerlekli motosikletler için 21) yaşını bitirmiş olmak.

-C”, “CE”,“D1” ve “D1E” sınıfı sertifikalar için 21( yirmi bir) yaşını bitirmiş olmak.

-“D”, “DE” sınıfı sertifikalar için 24 (yirmi dört) yaşını bitirmiş olmak.

-Bütün sertifika sınıfları için en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmak.

-Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen “sürücü olur” sağlık raporu almış olmak.-Sabıka kaydının olmadığına dair” dilekçeyi Özel MTSK müdürlüğüne vermek.-Sürücü belgesi süresiz olarak geri alınmamış olmak.

-Son 6 (altı) ay içinde cepheden çekilmiş 2 (iki) adet biyometrik fotoğrafını Özel MTSK müdürlüğüne teslim etmek.

-Nüfus cüzdanı fotokopisini Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.

-Sahip olduğu sürücü belgesi dışında sertifika alacaklar için mevcut sürücü belgesinin fotokopisi.

-18 yaşını doldurmamış kursiyerler için veli/vasi muvafakatnamesi.

2018 EHLİYET SINAVI ÜCRETLERİNİN YATIRILMA TARİHLERİ?

2018/MTSKS-1= 4 Ocak, 19 Ocak 2018 arası

2018/MTSKS-2=23 Şubat,28 Mart 2018 arası

2018/MTSKS-3=11 Mayıs,12 Temmuz 2018 arası

2018/MTSKS-4= 17 Ağustos, 27 Eylül 2018 arası

2018/MTSKS-5= 13 Kasım,29 Kasım 2018 arası

2018 EHLİYET SINAVI ÜCRETLERİ NE KADAR?

Adaylar, 2018 yılında her sınav dönemi için ayrı ayrı olmak üzere KDV dâhil 75.00 (yetmişbeş) TL MTSKS ücretini T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Şubelerinden birine “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile kendi T.C kimlik numarasına göre MTSKS takviminde belirtilen sınav ücreti yatırma süresi içerisinde sınavın adıyla yatıracaklar.