HERKESİ SIKINTIYA KOYUYOR

30 Haziran ve 1 Temmuz’da düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı ve sınav sistemlerinde gerçekleştirilen değişiklikler hakkında konuşan Eğitim-Bir-Sen Malatya Şube Başkanı Kerem Yıldırım, önemli açıklamalarda bulundu.

Sınav sisteminin eğitim, öğretim yılının başında değiştiğini belirten Yıldırım, çocukların Yüksek Öğretim Sınavı adı altında 30 Haziran ve 1 Temmuz’da sınavlarına gireceklerini söyledi.

TERCİH HAKKI DOĞMAYACAK

Yapılacak olan sınav sonuçlarının 2 yıl geçerli olacağını belirten Başkan Yıldırım, “İki oturum şeklinde yapılacak olan sınava, birinci otumum için başvuranların sayısı 2 milyon 300 bin civarında. İkinci oturuma başlayanların sayısı ise 1 milyon 980 bin civarında. Cumartesi yapılacak olan birinci oturumda temel yeterlilik testi sınavında bazı kategorilerde toplamda 120 soru sorulacak. Pazar günü yapılacak olan ikinci oturumda ise toplam 160 soru sorulacak. Burada da yine çeşitli kategorilerde sorular sorulacak. Ayrıca pazar günü öğleden sonra Yabancı dil sınavı da yapılacak. Bu yabancı dil sınavında da 80 soru öğrencilerimize yöneltilecek. Sınavlarda 150 ve üzeri puan alamayan öğrencilerimiz için tercih hakkı doğmayacak. Temel yeterlilik sınavında 200 ve üzeri puan alanların, sınav sonuçları iki yıl geçerli olacak. Bu uygulama aslında güzel bir şey” şeklinde konuştu.

VELİLERİN ALIŞTIKLARI BİR SİSTEM VAR

Sınav sistemindeki kökten değişikliklerin olumsuzluğunu baştan beri izah ettiklerini ifade eden Başkan Yıldırım, “Sendika olarak bizim sürekli dikkat çektiğimiz bir şey var. Sınav sistemlerinin sürekli olarak değişmesi herkesi sıkıntıya sokmakta. Daha önceki sınav sisteminin, kökten değişmiş olması bir olumsuzluk. Bunu baştan beri izah ettik, anlattık. Genel Merkezimiz ilgili bakanlık ve gerekli yerlerle görüştü. ‘sınav sistemi değişmesin ama sınav sistemi içerisinde ıslah edilmesi gereken bölümler varsa onlar düzeltilsin ve devam edilsin’ denildi. Nedeni ise toplumun, öğrenciler ve velilerin alıştıkları bir sistem var. Artık kabullendiği bir sistem. Bu sınav sistemini yeniden başa döndürdüğünüzde, bu sene olduğu gibi tekrar herkes olaya endişe ile bakmaya başlıyor. Acaba ne olacak, yeni sistemde ne gelecek? Soruları sorulacak. Bütün bunlar öğrenci ve velilerin kafasını karıştırıyor” diye konuştu.

ANADOLU LİSESİNİN SINAVLI OLMASI GEREKİYOR

“Geçen yıl ve önceki yılda dâhil, liseler hemen hemen yüzde 100’e yakını puan ile öğrenci alıyordu. Fakat bu yeni sistemde öyle değil” diye konuşan Başkan Yıldırım, şunları kaydetti:

“Yanlış hatırlamıyorsam Malatya’da 11-12 tane puan ile öğrenci alacak okul var. Dolayıyla öğrencilerimizin birçoğu zaten bu sınava başvuru yapmadı. Nedeni, puanla girilecek olan okul sayısının sınırlı olması. Bu kimilerine göre avantaj, kimilerine göre dezavantaj. Avantajı şu, bütün öğrenciler sınava girmek zorunda kalmıyor. Sınava girmek istemeyen, belirli bir okula gitmek isteyen öğrencilerimiz sınava girmiyorlar. Ancak puanlı okullarda biraz sınırlı tutuldu. Örneğin Anadolu liselerinde Malatya’da sayı 1-2 tane. Diğerleri meslek liseleri, fen liseleri, sosyal bilimler lisesi var. En az 3-4 tane Anadolu lisesinin sınavlı olması gerekiyor. Bu Malatya için söylenen bir durum ve bu bir eksiklik. Olumlu tarafı ise adrese dayalı öğrenciler kendi mahallelerinde bulunan Anadolu liselerine gidebilecek buda bir avantaj. Bu yeni sistemin ilk denemesi bu sene yapılacak. Sınavdan sonra avantajlar nedir, dezavantajları nedir? Bakıp ona göre ıslah edilmeli ve daha güzel bir şekle dönüştürülmeli. Ama sınav kökten değiştirilirse bu daha büyük aksaklıklara neden olacaktır. Bizler eğitimci olarak buna şiddetle karşıyız. Hem ortaöğretim kurumlar sınavında, hem de üniversiteye giriş sınavlarında.”

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