HER YIL BİNLERCE KURSİYER FAYDALANIYOR

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin örnek sosyal belediyecilik hizmetlerinden birisi olan Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezi (MABESEM) her yıl binlerce öğrenci ve yetişkini farklı kurs merkezlerinde ağırlıyor.

3 BİN 354 KADIN KURSİYER FAYDALANDI

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, 2017 yılı içerisinde 36 farklı alanda kursların açıldığı belirtilerek bu kurslardan toplam 4 bin 892 öğrenci ve yetişkin kursiyerin faydalandığı kaydedildi. MABESEM kurslarında 2017 yılında bin 538 erkek ve 3 bin 354 kadın kursiyer faydalanırken, bu kurslara katılım oranına göre birinci sırada gitar, ikinci sırada bağlama, üçüncü sırada ise keman kursiyerlerinin yer aldığı belirtildi.

İLGİLİ FAKÜLTELERİ KAZANIYORLAR

Ayrıca eğitim ve hobi amaçlı kursların da yer aldığı MABESEM'de aynı zamanda yetenek alanında da kursların düzenlendiği ve bu kurslara devam eden yüzlerce öğrencinin ilgili fakülteleri kazandıkları bildirildi. (Bülten) busabahmalatya.com