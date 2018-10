“Hem anne hem rektör olarak Öğrencileri perişan etmem”

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Darende Bekir Ilıcak Meslek Yüksekokulu’nu ziyaret etti.Darende Bekir Ilıcak Meslek Yüksekokulu’nda görev yapan akademik ve idari personelle bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Karabulut, üniversite olarak topluma karşı önemli görev ve sorumlulukları olduğunu belirterek, “Toplumumuz artık üniversitelerimizin üretmiş olduğu projelerden faydalansın. Bilimsel ve akademik çalışmaları her alanda üretime ve ürüne çevirmeliyiz. Akademisyenlerimizden proje istiyorum. Projeleri hayata geçirelim. Kendi öz kaynaklarımızı kendimiz üretelim. Her alanda yapılabilecek proje var. Rektör olarak her türlü projeyi, her türlü çalışmayı bizzat kendim takip edeceğim. İlçelerimizde panel ve konferanslar yapalım. Burada hem öğrencilerimiz yararlansın, hem de ilçedeki vatandaşlarımız yararlansın. İlçelerimizdeki bu eksikliği Malatya Turgut Özal Üniversitesi olarak biz gidereceğiz. Sevgi, saygı ve iletişimle üniversitemizin akademik ve idari personelinin her zaman yanında olacağım” sözlerini kaydetti.

İlçelerde en önemli sorunun öğrencilerin barınma ihtiyacının karşılanması olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Karabulut, “Önce bir anne, sonra bir rektör olarak, anne ve babaların bize emaneti olan çocuklarımı, öğrencilerimi sokakta bırakmam, onları perişan ettirmem. Rektör olarak öğrencilerimin daha rahat ve huzurlu bir eğitim görebilmeleri için her türlü imkanı seferber edeceğim” ifadelerini kaydetti.

“İŞ BULABİLMELERİ İÇİN DESTEK OLACAĞIM”

Darende Bekir Ilıcak Meslek Yüksekokulu’na ilçeye kazandıran Erman Ilıcak ve ailesine teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Karabulut, okulun laboratuvarlarında inceleme yaparak öğrencilerle de sohbet etti. Öğrencilerden derslerinde başarılı olmalarını ve projeler üzerinde yoğunlaşmalarını isteyen Rektör Prof. Dr. Karabulut, “Öğrencilerimin mezuniyet sonrasında iş bulabilmeleri ve istihdam olmaları için de destek olacağım” dedi.

Rektör Prof. Dr. Karabulut, Darende Belediye Başkanı Süleyman Eser’i ziyaret ederek, Darende Bekir Ilıcak Meslek Yüksekokulu ile ilgili çalışmalarda verilen destek için teşekkür ederken, yapılacak yeni çalışmalarda da destek istedi. Darende Belediye Başkanı Eser, Darende Bekir Ilıcak Meslek Yüksekokulu’nun her zaman yanında olduklarını ifade etti.

Rektör Prof. Dr. Karabulut, ilçedeki Somuncubaba Külliyesi’ne de ziyaret etti.

Öte yandan şehit aileleri ve gaziler Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut’u ziyaret ederek, görevinin hayırlı olmasını dilediler.Türkiye Şehit ve Gazi Aileleri Derneği gönüllü üyesi olan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut’u, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Muharrem Kıbrız ve beraberindeki heyet ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Mustafa Gözükara ve beraberindeki heyet ayrı ayrı ziyaret ettiler.

Şehit aileleri ve gazilere teşekkür ederek, ziyaretin kendisi için çok anlamlı olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Karabulut, kendisinin Türkiye Şehit ve Gazi Aileleri Derneği gönüllü üyesi olarak her zaman şehit aileleri ve gazilerle iç içe olduğunu ifade etti.

“MAHCUP OLMAMAK İÇİN DAHA ÇOK BİLİM ÜRETECEĞİZ”

Rektör Prof. Dr. Karabulut, “Ülkemizin bekası ve milletimizin istikbali için gözlerini kırpmadan seve seve şehit düşen ve gazi olan vatan evlatlarının sayesinde ayakta duruyoruz. Tüm şehitlerimizi minnet ve şükran duyguları ile anıyorum. Ne şehitlerimizin, nede gazilerimizin hakkını ödeyemeyiz. Malatya Turgut Özal Üniversitesi olarak; şehitlerimize ve gazilerimize mahcup olmamak için ülkemiz ve milletimiz için daha çok bilim üretmek gibi büyük bir sorumluluğumuzun olduğunun bilincindeyiz. Vatan evlatları seve seve bu ülke için canını feda ediyorsa, akademisyenlerde ülkemiz ve milletimiz için seve seve mesaisini vermek, yeni projeler üretmek, dünyada söz sahibi olunabilecek bilimsel çalışma ve ürünleri ortaya koymak, ülkemizin karşı karşıya olduğu sorunlar için stratejiler belirlemek, yani bu millete ve ülkeye hizmet etmek zorundadır. Malatya Turgut Özal Üniversitesi bu bilinç ve sorumlulukla akademik çalışma yürütecektir. Misyonumuz ve vizyonumuzun ana temeli budur. Malatya Turgut Özal Üniversitesi şehit ailelerimizin ve gazilerimizin evidir. Şehitlerimizin emanetleri ve gazilerimiz her zaman bizim başımızın tacıdır” ifadelerini kaydetti. (Haber Merkezi)