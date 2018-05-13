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Hekimhan'da TÜBİTAK sergisi açıldı

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı ve Proje Sergisi açıldı. 

Hekimhan'da TÜBİTAK sergisi açıldı

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı ve Proje Sergisi açıldı. 

13 Mayıs 2018 Pazar 11:28
Hekimhan'da TÜBİTAK sergisi açıldı


4006 TUBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında Hekimhan ilçesine bağlı Hasançelebi Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı Proje Sergisinin açılışı yapıldı. Açılışa İl Mili Eğitim Müdür Yardımcısı Sadun Kılınç, Ar-Ge Birimi Proje Sorumlusu Ramazan Göndoğdu, Hekimhan Belediye Başkan Vekili Emin Kılıçaslan, İlçe Milli Eğitim Cafer Dilek ve kurum amirleri, veliler ve öğrenciler katıldı. İl Mili Eğitim Müdür Yardımcısı Sadun Kılınç, burada yaptığı konuşmada bilimin ve bilimsel çalışmaların yeni nesiller tarafından benimsenmesi ve teşvik edilmesi adına bu tür etkinliklere önem verdiklerini söyledi. 

Program sonunda Okul Müdürü Özlem Kılıçaslan tarafından, tüm proje öğretmenlerine ve Ar-Ge birim sorumlusu Ramazan Gündoğdu’ya plaket takdim edildi. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
HekimhanMalatyaTÜBİTAKSergi
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