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“HEDEFİ OLAN ÖĞRENCİLER BU SINAVDA BAŞARILI OLACAK”

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Bayram Çetin’in, “Ezber bilgi değil, analitik düşünme bekliyoruz” sözlerini değerlendiren Eğitim-Bir-Sen Malatya Şube Başkanı Kerem Yıldırım, bunu desteklediklerini kaydetti. Başkan Yıldırım, sınavda gerçekten çalışan, ideali, hedefi olan öğrencilerin biraz daha başarılı olacağını söyledi.

“HEDEFİ OLAN ÖĞRENCİLER BU SINAVDA BAŞARILI OLACAK”

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Bayram Çetin’in, “Ezber bilgi değil, analitik düşünme bekliyoruz” sözlerini değerlendiren Eğitim-Bir-Sen Malatya Şube Başkanı Kerem Yıldırım, bunu desteklediklerini kaydetti. Başkan Yıldırım, sınavda gerçekten çalışan, ideali, hedefi olan öğrencilerin biraz daha başarılı olacağını söyledi.

busabahmalatya
busabahmalatya
03 Şubat 2018 Cumartesi 11:50
“HEDEFİ OLAN ÖĞRENCİLER BU SINAVDA BAŞARILI OLACAK”

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Bayram Çetin’in,  “En üst gruptan yüzde 10 öğrenciyi seçeceğiz. Sınav öğrencilerin yüzde 50’sine, 60’ına hiç hitap etmeyecek. Ezber bilgi değil, analitik düşünme bekliyoruz” sözlerini değerlendiren Eğitim-Bir-Sen Malatya Şube Başkanı Kerem Yıldırım, önemli açıklamalarda bulundu.

Daha önce TEOG’un olduğunu ve bu sınavın kaldırıldığını hatırlatan Başkan Yıldırım, TEOG’da herkesin sınava girdiğini dile getirdi.

BÜTÜN ÖĞRENCİLER SINAVA GİREMEYECEK

“Bütün okulların yüzde 100’ü puanla öğrenci alıyordu” diyen Başkan Yıldırım, “Ve tercihle okullara giriyorlardı. Ama yapılan değişiklikle sosyal bilimler, Fen liseleri veya her ilde bulunan birkaç Anadolu lisesi sınavla öğrenci alan okul haline geldi. Malatya ölçeğinde düşünürsek 8 okulu geçmeyecek. Lise sınavına girecek öğrencilerin kontenjan sınırı yaklaşık yüzde 10’una tekabül ediyor. Dolayısıyla bütün öğrencilerin sınava girmeyeceği kesin. Soruların zor olacağı veya analitik yani yoruma dayalı soruların olacağı konusu aslında biraz doğru. Bu sistem şu andaki sınav sistemine göre doğru. Çünkü gerçekten çalışan, ideali, hedefi olan öğrenciler bu sınavda biraz daha başarılı olacaklar. Soruyu cevaplamak için önce soruyu yorumlaması gerekiyor. Bu da akademik seviyenin yüksek olmasını gösteriyor. Soruların zorluğu kolaylığı sınavdan sonra belli olacak. Soru çok kolay olursa bunun pek de bir anlamı olmaz.  Yani yanlış değil, bunu destekliyoruz” şeklinde konuştu.busabahmalatya.com 

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
MEB ÖlçmeDeğerlendirme Ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Bayram ÇetinSınavEğitim-Bir-Sen Malatya Şube Başkanı Kerem YıldırımTEOG
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