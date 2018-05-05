Hedef 500 Bin İmza

Saadet Partisi (SP)Malatya İl Başkanlığı, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu için imza verme kampanyası başlattı. Malatya Adliyesi önünde bir bilgilendirme çadırı açarak vatandaşların bilgilendirildiği kampanyanın açılışında konuşan SP Malatya İl Başkanı Osman Marasalı, son dönemde Türkiye’de Saadet Partisi’nin akılcı, uzlaşmacı ve yapıcı tavrıyla siyasetin adeta bir nefes alır hale geldiğini söyledi.

SEÇİLMESİ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

500 bin imza istediklerini dile getiren Başkan Marasalı, “Son 17 yıl içerisinde hep iktidarın kurduğu oyunla yönetilen Türkiye ilk defa muhalefetin kurduğu bir oyunla gündem belirlemeye başlamıştır. Türkiye’deki kutuplaşmanın meydana getirdiği olumsuz havadan dolayı Türkiye’nin meseleleri maalesef gündeme getirilemiyordu. Bugün siyasetten ekonomiye işsizlik, adaletsizlik, baskı ortamı, hak-hukuk kavramları konuşulmuyor. İnsanların mezhebi, meşrebi, ırkı ile siyaset yapılıyordu. Bilge başkanımızın tavrıyla Türkiye yeniden gerçek gündemini konuşur hale geldi. Dün itibari ile sayın genel başkanımız yüksek seçim kuruluna başvurusunu yaptı, şimdi sıra bizde. Biz vatandaş olarak 100 bin imza ki Sayın Genel Başkanımız bunu 500 bin imza olarak istiyor. Biz 500 bin imza ile Allah nasip ederse inşallah kendisini halkın aday gösterdiği ilk Cumhurbaşkanı adayı olarak göstereceğiz. Bunun için çalışıyoruz, seçilmesi için çalışacağız” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE İÇİN FAYDA VAR

Başkan Marasalı, “Türkiye’de 24 Haziran’da yapılacak olan seçimlerde halkın gerçek gündeminin konuşulmasını istiyorsak, üniversite mezunlarının işsizliğini konuşmak istiyorsak, satılan fabrikaları konuşmak istiyorsak, satılan fabrikaları ve Türkiye’de hemen hemen hiçbir fabrikanın yapılmadığını konuşmak istiyorsak lütfen milli üretim diye bize anlatılan şeylerin yüzde kaçının yerli ve milli olduğunu duyulmasını istiyorsak, işsizliği konuşmak istiyorsak oyumuzu Temel Karamollaoğlu Bey’in aday olması yönünde kullanacağız. Ve kendisini aday göstereceğiz. Burada atılan imza ‘Ben Temel Karamollaoğlu’na oy vereceğim’ imzası değildir. Bunun bilinmesinde fayda var ve biz burada demokratik hakkımızı kullanıyoruz. Diyoruz ki ‘Temel Karamollaoğlu’nun bu seçim yarışının içerisinde olmasında Türkiye için fayda vardır” diye konuştu.

HALKTAN 3 YIL İSTEDİ

Türkiye’nin yeniden inşa edileceğine inandıklarını ifade eden Başkan Marasalı, “Oyunuzu hangi partiye verirseniz verin ama Temel Karamollaoğlu’nun bu yarışta aday olmasını canı gönülden isteyin. Demokratik hakkınızı en iyi şekilde kullanın diye özellikle iktidar ve muhalefet kanadına çağrıda bulunuyorum. Hepimiz kardeşiz. Gelin bir imza da siz atın. 500 bin imza ile halkın gösterdiği cumhurbaşkanı adayı olarak karşısına çıkalım. Halka yapacaklarımızı anlatalım. Başkanımız halktan 3 yıl istedi. Seçilirse 3 yıl içerisinde Türkiye’yi yeniden büyük Türkiye haline getireceğine sözü var. Türkiye ‘fizibilite etüdü’ lafını rahmetli Turgut Özal’ın ölümünden sonra ilk defa Temel Bey’in ağzından duydu. Temel Bey’le biz Türkiye’nin yeniden inşa edileceğine inanıyoruz” söylemlerini kullandı.

MUTLU SARIGÜL -Busabah Gazetesi

