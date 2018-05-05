Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 20°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
102599
ALTIN
178.817
DOLAR
4.2212
STERLİN
5.7243
EURO
5.0509
Flaş Haber
Çakır Gitti, Polat Geldi
Kapat

Hedef 500 Bin İmza

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu 500 bin imzayla cumhurbaşkanı adayı olarak göstereceklerini dile getiren SP Malatya İl Başkanı OsmanMarasalı, “Bunun için çalışıyoruz ve seçilmesi için çalışacağız” dedi.

Hedef 500 Bin İmza

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu 500 bin imzayla cumhurbaşkanı adayı olarak göstereceklerini dile getiren SP Malatya İl Başkanı OsmanMarasalı, “Bunun için çalışıyoruz ve seçilmesi için çalışacağız” dedi.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 09:30
Hedef 500 Bin İmza

Saadet Partisi (SP)Malatya İl Başkanlığı, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu için imza verme kampanyası başlattı. Malatya Adliyesi önünde bir bilgilendirme çadırı açarak vatandaşların bilgilendirildiği kampanyanın açılışında konuşan SP Malatya İl Başkanı Osman Marasalı, son dönemde Türkiye’de Saadet Partisi’nin akılcı, uzlaşmacı ve yapıcı tavrıyla siyasetin adeta bir nefes alır hale geldiğini söyledi.

SEÇİLMESİ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

500 bin imza istediklerini dile getiren Başkan Marasalı, “Son 17 yıl içerisinde hep iktidarın kurduğu oyunla yönetilen Türkiye ilk defa muhalefetin kurduğu bir oyunla gündem belirlemeye başlamıştır. Türkiye’deki kutuplaşmanın meydana getirdiği olumsuz havadan dolayı Türkiye’nin meseleleri maalesef gündeme getirilemiyordu. Bugün siyasetten ekonomiye işsizlik, adaletsizlik, baskı ortamı, hak-hukuk kavramları konuşulmuyor. İnsanların mezhebi, meşrebi, ırkı ile siyaset yapılıyordu. Bilge başkanımızın tavrıyla Türkiye yeniden gerçek gündemini konuşur hale geldi. Dün itibari ile sayın genel başkanımız yüksek seçim kuruluna başvurusunu yaptı, şimdi sıra bizde. Biz vatandaş olarak 100 bin imza ki Sayın Genel Başkanımız bunu 500 bin imza olarak istiyor. Biz 500 bin imza ile Allah nasip ederse inşallah kendisini halkın aday gösterdiği ilk Cumhurbaşkanı adayı olarak göstereceğiz. Bunun için çalışıyoruz, seçilmesi için çalışacağız” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE İÇİN FAYDA VAR

Başkan Marasalı, “Türkiye’de 24 Haziran’da yapılacak olan seçimlerde halkın gerçek gündeminin konuşulmasını istiyorsak, üniversite mezunlarının işsizliğini konuşmak istiyorsak, satılan fabrikaları konuşmak istiyorsak, satılan fabrikaları ve Türkiye’de hemen hemen hiçbir fabrikanın yapılmadığını konuşmak istiyorsak lütfen milli üretim diye bize anlatılan şeylerin yüzde kaçının yerli ve milli olduğunu duyulmasını istiyorsak, işsizliği konuşmak istiyorsak oyumuzu Temel Karamollaoğlu Bey’in aday olması yönünde kullanacağız. Ve kendisini aday göstereceğiz. Burada atılan imza ‘Ben Temel Karamollaoğlu’na oy vereceğim’ imzası değildir. Bunun bilinmesinde fayda var ve biz burada demokratik hakkımızı kullanıyoruz. Diyoruz ki ‘Temel Karamollaoğlu’nun bu seçim yarışının içerisinde olmasında Türkiye için fayda vardır” diye konuştu.

HALKTAN 3 YIL İSTEDİ

Türkiye’nin yeniden inşa edileceğine inandıklarını ifade eden Başkan Marasalı, “Oyunuzu hangi partiye verirseniz verin ama Temel Karamollaoğlu’nun bu yarışta aday olmasını canı gönülden isteyin. Demokratik hakkınızı en iyi şekilde kullanın diye özellikle iktidar ve muhalefet kanadına çağrıda bulunuyorum. Hepimiz kardeşiz. Gelin bir imza da siz atın. 500 bin imza ile halkın gösterdiği cumhurbaşkanı adayı olarak karşısına çıkalım. Halka yapacaklarımızı anlatalım. Başkanımız halktan 3 yıl istedi. Seçilirse 3 yıl içerisinde Türkiye’yi yeniden büyük Türkiye haline getireceğine sözü var. Türkiye ‘fizibilite etüdü’ lafını rahmetli Turgut Özal’ın ölümünden sonra ilk defa Temel Bey’in ağzından duydu. Temel Bey’le biz Türkiye’nin yeniden inşa edileceğine inanıyoruz” söylemlerini kullandı.

MUTLU SARIGÜL -Busabah Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Temel KaramollaoğluCumhurbaşkanı AdayıImzaMalatya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DGS’de Tarih Değişikliği
DGS’de Tarih Değişikliği
Sınavsız Lisans Müjdesi
Sınavsız Lisans Müjdesi
Öğretmen Ataması Müjdesi
Öğretmen Ataması Müjdesi

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim