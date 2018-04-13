Hayırsever vatandaş, anaokulu yaptıracak

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde yapılacak olan dört derslikli anaokulunun protokolü, Vali Ahmet Çınar ile hayırsever Kemalettin Yaman arasında imzalandı. Yaklaşık 2 milyon liraya mal olacak olan okulun ismine ise Kemalettin Yaman ve torunu Can Yaman’ın adı verilecek.

Okul yapımı için hazırlanan protokol Alaplı Kaymakamlık makamında düzenlenen törenle imzalandı. Protokol imza törenine Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, hayırsever vatandaş Kemalettin Yaman, Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürü Çevat Çevik katıldı. Vali Ahmet Çınar, burada yaptığı konuşmada, "Alaplılı hayırsever vatandaşlarımız başta okul yapımı ve milli eğitim hizmetleri olmak üzere birçok alanda katkıda bulunuyor. Bu katkıların en güzel örneklerini okulların yapılmasıyla ilgili yatırımlar oluşturuyor. Hayırsever Kemalettin Yaman da Alaplı ilçemize dört derslik anaokulu yaptıracak" dedi.

Vali Çınar, Kemalettin Yaman nezdinde eğitime katkıda bulunan tüm hayırseverlere teşekkür ederek, "Ben de Kemalettin Yaman beyefendi ağabeyimize ve Can Yaman evladımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bu her şeyden önce büyük bir fedakarlıktır. Cebinden alın terinden biriktirdiği elindeki parayı bir yere vermek öyle kolay bir iş değildir. Cömertlik babayiğit bir iştir. Soyadı ile takdiri şayi bir davranış. Ve yaptığı bir hayır çocukların eğitimi için bir okul açmak. Çocuklarımız ve geleceğimiz, eğitimsiz asla bir gelecek olmaz. Bu konuda çok güzel bir alan, en güzel hayırlardan bir tanesi. İnşallah Allah kabul eder ve bunun temelini birlikte açarız. Sezon sonunda nasip olur eğitim programına alındığında okulun açılışını yaparız. Eğitime yapılan hizmet, hizmetlerin en güzelidir. Çünkü eğitime yapılan hizmet insana yapılan hizmettir. Bugün protokolünü imzaladığımız okulumuz hizmete açıldığında buradan yetişecek öğrencilerimiz yarının Türkiye’sinde yönetici olacaklardır. Sayın Kemalettin Yaman’ın bu davranışının hayırseverlerimize örnek olmasını diliyoruz" diye konuştu.

Kemal Yaman da dört derslik anaokulu yaptıracağını ifade ederek, "Ben daha önce bir okul için kafama koydum. Senelerce çalıştık ve mezara bir şey getirmeyeceğiz. Böyle şeyde uygun bulduk. Okulun isminin de Kemalettin Can Yaman olarak olmasını istedik" şeklinde konuştu.

Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu ise hayırseverlerin eğitime olan katkısının önemine değinerek, “Eğitime verilen destek insana verilmiş demektir. İlçemizde hayırseverlerimizin eğitime olan desteği bizi memnun ediyor” dedi.

Öte yandan, yaptırılacak olan okulun maliyetinin yaklaşık 2 milyon lira olduğu öğrenildi.