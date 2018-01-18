"HAYATIMDA HİÇ KEŞKEM OLMADI"

Etkinlikte konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ilk olarak öğretmenlik mesleğinin önemine değinerek, “Öğretmenlik güzel bir meslek. Öğretmenlik Mustafa Kemal Atatürk’ün belirttiği gibi ‘muhteremlik’ bir meslektir. Fedakarlık etmeden de muhteremlik olmaz. Bu bizim hayat prensibimizin olması lazım. Fedakarlık etmeden, emek çekmeden ve çaba göstermeden nimete sahip olamayız. Bu okul hayatımızda da, meslek hayatımızda da, aile hayatımızda da bu böyledir” dedi.

İnsan hayatını bir sinema filmine benzeten Başkan Gürkan, “Geçtiğimiz günlerde sinema günleri vardı. Sinema günlerinde belediye başkanları olarak film festivali ile ilgili istişareler yaptık. Buradaki film festivalinde konuşmam sırasında, insan hayatı bir roldür. Önemli olan dünya sinemasında oynadığımız hayat filmindeki rolümüzün düzgün olması. Filmler 90 dakikalık, 80 dakikalıktır. Hayatta böyledir. Kısa sürede hayatlarda vardır. Uzun vadeli hayatta vardır. Sinemalara gittiğinizde kötü roldeki oyunculardan nefret ederiz. Ama gerçek hayata zaman kötü roldeki oynayan insanları benimsemişizdir. O zaman burada sorgulama konusunda kendi kendimizi sorgulamayacak mıyız?. Bunu sorgulamamız lazım. Biz nereden ne hata yaptığımızı bulmamız lazım. İlkokula başlıyoruz. Burada öğrencimize düşen rol model nedir. Orda dünya sinemasındaki hayat diliminde öğrencilik rolünü çok güzel oynaması lazım. Çalışkan olması lazım. Ben iyi bir öğrenci olmam lazım. Vatanıma, aileme, ülkeme, milletime ve ülkeme iyi bir vatandaş, iyi bir birey olmam lazım şeklinde bir hedef koymak lazım” şeklinde konuştu.



“Hayatımda hiç keşkem olmadı” diyen Başkan Gürkan, sözlerine şöyle devam etti:"Daha önce sormuşlardı, 'Hiç keşkem yok’ diye cevaplamıştım. Çünkü ben zamanı en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştım. Sizler Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, Kurtuluş Savaşı sonrası, sizler vatan, millet, ülke hesabında yola çıktığınız zaman önünüze engeller çıkar, size iftira ederler, size suikastlar düzenlerler ve bunların hepsini başarı ile geçtiğiniz zaman, o iftira atanlar size ne kahraman adammış derler sizlerde gülüp geçersiniz”Temizlik ve ders çalışmaları konusunda da öğrencilere bazı önerilerde bulunan Başkan Gürkan, “Evinizde kendi temizliğinize ve etrafınızın temizliğine çok dikkat edeceksiniz. Ve öğretmenlerinizi sınıfta çok iyi dinlemeniz lazım. Anlamadığınız konuları öğretmenlere sorun ve tekrarlayın. Ve akabinde evinizde mutlaka tekrar yapın. Diğer gündeki dersleriniz için de ön hazırlık yapın. Birde niyetiniz iyi olacak. ‘Niyeti iyi olanın akıbeti hayır olur’ düşüncesini aklınızdan çıkarmayın. Ve her türlü kitabı okuyun. Okuduğunuz kitapları kontrol altına alın ve kendinize yol haritası ve yol pusulası belirleyin. Ve sakın ola ki tek görüşlü bir boyuta gitmeyin. Egemenliğinizin altına alamayacağınız ve tabi olacağınız bir kitap vardır. Oda Kuran-ı Kerim’dir” diye konuştu.

Öğretmenler Ortaokulu Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yanı sıra Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval, Öğretmenler Ortaokulu Müdürü Şahabettin Ekemen, Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İsmet Sarıgül, okul idarecileri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.



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