“Halk eğitim değil, halktan uzak eğitim”

Malatya Battalgazi Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezi, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından el konulan FETÖ’ye ait Turgut Özal Koleji’nde faaliyet gösteriyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2 yıl önce taşınılan Halk Eğitim Merkezi binasının depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle başka bir yere nakledilmesi istendi. Bakanlık talimatı sonrası Battalgazi Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezi Orduzu’da bulunan Bahçebaşı Anadolu Lisesi’nin binasına (Eski Spor Lisesi) taşınma kararı alındı. Halk Eğitim Merkezinin taşınma işlemi devam ediyor.

KAPATTIĞINIZ TİCARET LİSESİ’Nİ ‘HEM’ YAPIN

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, yapılan taşınma işleminin halk eğitim merkezinin halktan uzaklaştırılması olduğunu belirterek, ortaya çıkacak mağduriyetlere dikkat çekti. Ağbaba, “Mesire yerine halk eğitim merkezi taşıyan tek il Malatya’dır. İnsanların kursla ilgili işlemlerini yapmak için bile ulaşımı çok güç, çevresinde bina olmayan, ıssız, güvenlik zafiyeti olan, başıboş sokak hayvanlarının bulunduğu bir yere gitmelerini istemek kabul edilemez. Bölgedeki okullarda zaten sıkıntılar yaşanıyorken, bir de binlerce kişiyi aynı noktadan hizmet almaya zorlamak yanlıştır. Şayet şehir merkezinde yer bulamıyorsanız, kapatılan Ticaret Lisesi’ni Halk Eğitim Merkezi yapın” sözlerini kaydetti.

“MADEM DEPREME DAYANIKSIZDI NEDEN TAŞINDINIZ?”

El konulan FETÖ okuluna depreme dayanıklılık testi yapılmadan eğitime başlanmış ise bunun skandal olduğunu kaydeden Ağbaba, “15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası Turgut Özal Koleji’ne Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezi taşınmıştır. HEM’de 2 yıldır binlerce kişiye bilgisayar, yabancı dil, okuma yazma ve üniversiteye hazırlık kursları bu binada verildi. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle acilen binanın boşaltılmasını istiyor. Madem bina depreme dayanıksızdı şimdi mi aklınıza geldi? Binlerce öğrencinin hayatını8 tehlikeye atmaya kimsenin hakkı yok. Ayrıca depreme dayanıksız binaya taşınılırken yapılan masraflar da kamu kaynaklarının çarçur edilmesidir. Şimdi aynı masraf yeni taşınacak bina için de yapılacak. Bunun adı gezici halk eğitim merkezidir” ifadelerini kullandı.

“FAKİR ÖĞRENCİLER KURS BULAMAYACAK, MAĞDUR OLACAK”

Ağbaba, okulların açılmasına kısa süre kala bu işlemin gerçekleştirilmesinin yanlış olduğunu belirterek, “Bu yer değişikliği için okulların açılmasını beklemek de anlaşılır değil. Geçtiğimiz yıl maddi durumu iyi olmayan bine yakın öğrenciye üniversiteye hazırlık kursu verilen HEM bu yıl eğitim veremeyecek. Milli Eğitim Müdürlüğü, okullarda boş sınıflar var ise oralarda bu eğitimi verecek. Bir taraftan paralı eğitimin önüne geçtik diyenler, diğer taraftan parasız kursları kaldırıyorlar. Yani bu yıl üniversiteye hazırlanan öğrenciler, okuma yazma öğrenmek isteyenler, yabancı dil, bilgisayar öğrenmek isteyen gençler, el sanatlarına meraklı kadınlar, kendini yetiştirmek isteyen engelliler okul okul dolaşıp kurs arayacaklar. Usta öğreticiler de okul okul dolaşıp boş sınıf bulup kurs açmaya çalışacaklar. İşte Malatya’da halkı eğitmek için bulunan eşsiz çözüm bu” diye konuştu.

Ağbaba konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından cevaplandırılması isteğiyle TBMM Başkanlığına bir de soru önergesi verdi.