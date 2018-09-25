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Gübrede yüzde 15 indirim

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tarım kredi kooperatiflerimiz, en önemli tarımsal girdilerden birisi olan kimyevi gübre fiyatlarında, gübre cinslerine göre değişmekle beraber yüzde 15'lere varan indirim sağlayacak" dedi.

Gübrede yüzde 15 indirim

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tarım kredi kooperatiflerimiz, en önemli tarımsal girdilerden birisi olan kimyevi gübre fiyatlarında, gübre cinslerine göre değişmekle beraber yüzde 15'lere varan indirim sağlayacak" dedi.

25 Eylül 2018 Salı 14:09
Gübrede yüzde 15 indirim

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gübre fiyatlarına ilişkin açıklama yapmak üzere basın mensuplarıyla bir araya geldi. Tarımın en önemli girdisinin gübre olduğunu ifade eden Pakdemirli, çiftçinin tarlasına yeterli gübre atamazsa hasatta verim alamayacağını söyledi. Son zamanlarda dünyadaki ekonomik dalgalara ve kur üzerinden yapılan finansal saldırılara değinen Pakdemirli, "Çiftçimizin ekmeğine göz diken maksatlı kesimlerin bu durumu fırsata çevirme çabaları sonucunda da kimyevi gübre fiyatlarında artış yaşandı. Bu fiyat artışlarının bir kısmı maliyet artışından kaynaklanıyorken, bir kısmı da kasıtlı ve spekülatif sebeplere dayanmaktadır. Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çiftçi kardeşlerimize açıkladığı gibi Tarım Kredi Kooperatifleri üreticimizin girdilerini kolaylaştıracak. TMO ise üreticimizin elde ettiği ürünlere alım garantisi verecek. Böylece Bakanlık ve çiftçimizin birlikte hareket ettiği bir sistem hayata geçecektir" şeklinde konuştu.

"AŞIRI FİYAT ARTIŞI YAPAN FİRMALARI DA TAKİBE ALDIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devletin çiftçiye sahip çıkacağı açıklamasına değinen Pakdemirli, "Bakanlık olarak Tarım Kredi Kooperatiflerimizle yaptığımız çalışmalar sonucunda güzel bir haber vermek istiyoruz. Türkiye'nin en büyük çiftçi ailesi tarım kredi kooperatiflerimiz, en önemli tarımsal girdilerden birisi olan kimyevi gübre fiyatlarında, gübre cinslerine göre değişmekle beraber yüzde 15'lere varan indirim sağlayacak. Örneğin dap gübresinin tonu 3 bin 250 liradan 2 bin 900 liraya düşmüştür. Yapılan indirimin piyasaya yansımasıyla beraber tüm sektörün de benzer hassasiyeti göstermesini bekliyoruz. Bunun yanı sıra gübre fiyatlarında aşırı fiyat artışı yapan firmaları da takibe aldık. Gübre ile ilgili almış olduğumuz bu kararın yanı sıra uzun yıllardır artmayan buğday, arpa ve prim desteklerini artıracağız. 5 kuruş olan prim desteğini yüzde yüz artırarak önümüzdeki yıl 10 kuruş olarak ödeyeceğiz. TMO üzerinden çiftçimizin önümüzdeki hasat döneminde hiçbir şekilde mağdur edilmesine izin vermeyeceğiz. Arpa ve buğday ürünleri üreticisinin alın teri ürünlerini dünya fiyatları üzerinden alacağız. Bu konuda çiftçilerimizin herhangi bir endişesi olmasın. TMO piyasaların ihtiyacı olan arpa ve buğday arzına da devam edecek. Stokları yeterlidir ve takviye edilmektedir" bilgisini verdi. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Bekir PakdemirliGübre
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