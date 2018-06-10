Gözler LGS sonuçlarına çevrildi

2 oturum şeklinde yapılan sınav sonrası veliler ve öğrenciler gözünü Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'e çevirdi. Peki LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Lise eğitimine geçeceklerin merakla beklediği LGS sınavı 02 Haziran cumartesi günü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılmıştı. Bu sene ilk kez uygulanan sınavın ardından veliler ve öğrencişler LGS sonucunun ne zaman açıklanacağını merak etmeye başladı. MEB de resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada merakı dindirdi.

Twitter üzerinden yapılan açıklamada LGS sonuçlarının 26 Haziran 2018 tarihinde öğrenci ve velilerin erişimine açılacağı duyuruldu.

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